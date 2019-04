Ximo Puig: "No veo un alcalde de Valencia que no sea de Compromís"

Ximo Puig, candidato del Partido Socialista a la Presidencia de Valencia, ha expuesto en una entrevista en Onda Cero que "en estos momentos" no ve "un alcalde en Valencia que no sea de Compromís" porque la gente ha votado "por un cambio". En este sentido, ha señalado que no dificultará que lidere el Ayuntamiento, pero que no le dará "un cheque en blanco". En cuanto a la Comunidad, el político del PSOE ha hecho hincapié en que quiere llegar a un gobierno de diálogo que no genere frentismo.

