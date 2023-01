Vox registra un recurso contra la derogación del delito de sedición y la rebaja de la malversación

Vox ha regresado este jueves al Tribunal Constitucional para interponer un recurso contra la reforma penal que derogó el delito de sedición y modificó el de malversación. Se trata del recurso número 46. En esta ocasión, ha sido el presidente de Vox, Santiago Abascal, quien ha registrado el recurso contra la eliminación del delito de sedición y la rebaja de la malversación.

En sus declaraciones a la salida, el líder de Vox, Santiago Abascal, ha explicado que garantiza al presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, que su partido hará "todo el esfuerzo" para mantener el gobierno de coalición con el PP en Castilla y León. Ha dicho que serán "comprensivos", pero a la vez "exigentes" con el cumplimiento de las medidas antiabortistas anunciadas por el vicepresidente Juan García-Gallardo.

"Hay mucha gente interesada en romper el acuerdo en Castilla y León y entre esa gente no estamos nosotros. Nosotros vamos a hacer todo el esfuerzo para que el Gobierno del PP y Vox se mantenga", explicaba Santiago Abascal a la prensa después de presentar en el Tribunal Constitucional el recurso contra la ley que deroga la sedición y reforma el delito de malversación.

Abascal reconoce que el Ejecutivo de coalición castellano leonés "atraviesa dificultades" y "no tengo ninguna duda en que atravesará más dificultades porque algunos no están acostumbrados a gobernar en coalición y van a tener que aprender poco a poco". Ha ironizado con que "riesgos siempre hay en la vida" y acompañado del secretario general del partido, Ignacio Garriga, y del vicepresidente Javier Ortega-Smith, ha mantenido que "cuesta entender que un pacto no se cumpla" mientras ha confiado de nuevo en la palabra de Mañueco".

Además, Abascal ha lamentado que "el señor Mañueco esté desautorizando a su propio consejero de Sanidad" que respaldó las medidas en la nota de prensa que emitió su departamento. "Y si no se cumple, en otra ocasión antes de pactar con el PP iremos a pedir permiso a Prisa o a Ferraz, porque parece que no tienen autonomía para pactar con Vox", ha dicho después de insistir en que "nosotros vamos a ser comprensivos pero exigentes. Nuestra voluntad es el mantenimiento del Gobierno de Castilla y León".