Vox obtiene el visto bueno de Instituciones Penitenciarias para verse con Villarejo en prisión

Vox se reunirá con el ex comisario Villarejo en la cárcel. Lo ha autorizado el Ministerio del Interior. Pronto empezará la comisión de investigación sobre el caso 'Kitchen', y el partido de Santiago Abascal quiere tener más detalles.

La secretaria general de Vox en el Congreso, Macarena Olona, que dirige personalmente el asunto, ya adelantó el pasado miércoles en su cuenta de Twitter que se había autorizado el encuentro con Villarejo, que está en prisión desde noviembre de 2017 por la causa 'Tándem'.

El partido de Abascal cree conveniente seguir adelante con esta entrevista a pesar de que la comisión de investigación ya aprobó que el comisario declare en el Congreso, y es que temen que el PSOE y Unidas Podemos quieran posponer ese testimonio para las últimas sesiones.

La declaración de Villarejo ante la comisión no tiene fecha asignada, dado que aún no se ha acordado un calendario de comparecencias. Además de Villarejo, se escuchará a los responsables policiales implicados, a los responsables de Interior en esa etapa, incluyendo al exministro Jorge Fernández Díaz, y a políticos como el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy, y la ex secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal.

Los hechos se investigan en la Audiencia Nacional en el marco de la pieza separada 'Kitchen', que indaga sobre el operativo 'parapolicial' orquestado para sustraer información y documentación sensible, de dirigentes del PP, al extesorero de la formación política Luis Bárcenas con el objetivo de que no acabara en manos de la Justicia.