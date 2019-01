Vox exige negociar ya con PP y Ciudadanos y sustituir la ley de violencia de género

Vox ha exigido que se abra ya una negociación con PP y Cs para la investidura de Juanma Moreno, en la que pondrá sobre la mesa la sustitución de la ley de violencia de género por otra “eficaz” y ha advertido que no podrán contar con ellos si lo que se pretende es “seguir aplicando" políticas de izquierda.

El secretario general de Vox, Javier Ortega Smith, ha hecho un llamamiento a la negociación, para que cada fuerza pueda plantear sus reclamaciones “porcentualmente” al número de escaños, y ha señalado que no pretenden que se lleven a cabo todas sus propuestas pero tampoco que se les “obligue” a firmar un documento pactado por PP y Cs.

“Vamos a negociar sobre muchas cuestiones, no sólo sobre esto”, ha dicho Ortega Smith en una entrevista en Espejo Público, donde ha asegurado que si PP y Cs aceptan sustituir la ley de violencia de género tendrán su apoyo. “Si lo que pretenden es seguir aplicando las políticas de la izquierda que no cuenten con nosotros”, ha advertido. Ha criticado que se quiera “imponer” un acuerdo y ha avisado de que Vox no va a “amañarles” los pactos, aunque ha garantizado que por parte de su partido “no va a quedar” para intentar llegar a un consenso. Ortega Smith ha criticado que PP y Cs no hayan contado con Vox para cerrar su acuerdo programático, a pesar de que necesitan su apoyo en la investidura, lo que ha calificado como una falta de respeto a los 400.000 andaluces que les votaron.

Ha defendido que la ley de violencia de género “atenta” contra la Constitución y contra el Estado de Derecho, que establece la igualdad entre todos los españoles y la presunción de inocencia, y ha denunciado la “propaganda política” y las “barbaridades” que se están diciendo en referencia a que Vox “no quiere combatir la violencia contra las mujeres”.

Ha recordado que Cs también defendía hace unos años una ley contra la violencia intrafamiliar y ha insistido en que es necesaria una norma que combata eficazmente este problema e investigue a quienes “utilizan la tragedia para sacar beneficio en procesos de divorcio o separación”. “No decimos que haya que derogar una ley y dejar un vacío legal, decimos que hay que sustituir una ley por otra más amplia y eficaz”, ha defendido.