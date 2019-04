Vicky Rosell insta a Sánchez a llegar a un acuerdo de Gobierno sin romper el pacto con Ciudadanos

La diputada de Podemos por Las Palmas y jueza en excedencia Vicky Rosell ha explicado en Espejo Público que su partido pretende que Pedro Sánchez abogue por la formación morada para formar Gobierno y le insta a "intentar llegar a un acuerdo que pueda, sin romper ese pacto de legislatura con Ciudadanos, conseguir una legislatura".

En cuanto a las palabras del vicesecretario de Ciudadanos, José Manuel Villegas, en Espejo Público en las que dijo que si "Podemos deja de ser Podemos se abren muchas posibilidades", la diputada de la formación morada le contesta que "no hemos recorrido este camino con tanta gente detrás para regalar la confianza que nos ha dado la ciudadanía" y señala que están haciendo críticas sin fundamento porque en las mesas negociadoras se está hablando de empleo y sanidad entre otros puntos, no del pacto antiyihadista.

Sobre Cataluña cree que la propuesta de Pablo Iglesias para que sean políticos catalanes como Miquel Iceta o Xavier Domènech quienes debatan sobre la cuestión territorial, es acertada, aunque señala que no le gusta discutir en esos términos.

No se puede atender sólo al gasto que pretende un programa electoral," del que dice es el único que va acompañado de una memoria económica. Explica además que en España "se ingresa poco y se gasta mal" y cree que debe recaer más carga positiva sobre las clases medias. "creemos más en la economía expansiva que en las recetas de austeridad que nos han traído hasta aquí", sentencia.

Preguntada sobre de dónde se obtendría el dinero, Rosell explica que en los 'Ayuntamientos del cambio' se está "encontrando dinero que se ha desviado" y pone como ejemplo ayuntamientos de Madrid o de Valencia donde se han destapado tramas de corrupción.

Sobre la posibilidad de entrar en un futuro gobierno como ministra de Justicia, Rosell indica que no ha hablado de sillones y cree que "no es lo más cómodo para hablar de una negociación". Señala que todos están dispuestos a formar parte de este proyecto, pero cree que primero hay que hablar de propuestas.

En cuanto a la destitución de Sergio Pascual y a sus posteriores declaraciones, Rosell defiende que Podemos "es un partido en construcción" que ha tenido que "ir construyendo una estructura". Indica además que no fue una "sorpresa" este cese porque "hubo una larga conversación con Pablo Iglesias previamente" y valora la actitud de Iglesias y Errejón tras esta supuesta crisis interna.

Rosell señala que los territorios en España no son fáciles de estructurar desde Madrid e indica que "si un cargo no ha estado a la altura, se destituye".

Sobre las palabras de Yllanes en las que afirma que "Si Podemos me pide el indulto para Bódalo, seguramente no lo firmaré", Rosell explica que personalmente prefiere "no firmar indultos" que no obedecen a razones de equidad y justicia, y señala que no conoce ni tan si quiera la sentencia o los procesos abiertos contra el concejal de Jaén condenado por agresión.

Preguntada sobre si se siente identificada con el modelo político chavista, responde con un rotundo 'no' y