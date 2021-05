Vanessa Lillo, número 3 de Podemos Madrid, llama "ratas" y "sinvergüenzas" a sus compañeros

En un audio atribuido a Vanessa Lillo, número 3 de la lista de Unidas Podemos en las elecciones de la Comunidad de Madrid (y miembro de Izquierda Unida), la política critica muy duramente el papel de Podemos en la campaña del 4M, hasta el punto de llamar "ratas" y "sinvergüenzas" a los miembros de la formación morada.

Lillo se queja en el audio de la actitud de Podemos y les acusa de priorizar a los 'suyos' en la estrategia de campaña. "Ahí poniendo el careto, porque han llegado a decir los cinco primeros. Y digo, ¿ahora sí que soy la número 3? Después de toda la campaña, que me habéis estado tapando", apunta. Lillo aparece detrás de Iglesias en esa comparecencia, en la que el líder morado anunció que dejaba la política.

"Y me veo ahí al lado de Pablo Iglesias, con (Juan Carlos) Monedero a un lado, con Irene Montero al otro, y sin tener ni puta idea de lo que iba a decir Pablo, porque la Ejecutiva la ha tenido Podemos, a nosotros nos han dejado un hueco ahí en la tercera planta donde Izquierda Unida", continúa.

"He pensado por un momento: 'Vane, pírate', y he estado a punto de irme, y no sé, si veis las imágenes, pues debe ser el cansancio, estoy como un poco lenta a la hora de aplaudir...Porque he dicho: 'Sois unos sinvergüenzas y unas ratas', ahora sí, pero ni siquiera me mencionas, es que son la polla", puede escucharse en un audio de WhatsApp publicado por el diario ABC.

Respuesta del equipo de Lillo

En un comunicado emitido el jueves jueves, el equipo de Lillo habló de "supuestas declaraciones" que "buscan generar conflicto político y suponen el enésimo ataque a Unidas Podemos". "Unas declaraciones atribuidas a partir de un audio de origen desconocido y sin contexto con la intención de generar controversia en el espacio político", se añade en el comunicado.

"La organización manifiesta su rechazo frontal a unas prácticas periodísticas que tan solo persiguen desviar la atención de las cuestiones políticas que afectan a la población de la Comunidad de Madrid. La federación madrileña de IU ha manifestado su respaldo a la diputada Vanessa Lillo frente a esta maniobra de descalificación".