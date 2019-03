Valenciano: "El PP nunca ha creído en las mujeres ni ha movido un dedo por ellas"

La vicesecretaria general del PSOE y candidata socialista al Parlamento Europeo, Elena Valenciano, ha acudido al acto de entrega de los premios Rosa Manzano y ha querido hablar sobre las propuestas de Mariano Rajoy sobre las mujeres en el Día Internacional de la Mujer.

Para ella, el PP nunca ha creído en las mujeres: "El modelo del PP coarta las libertades. Nunca han tenido que decir que apuesta por las mujeres. Nunca han creído en las mujeres. La derecha española nunca ha movido un dedo por las mujeres. La reforma de la ley del aborto no es más que un aspecto más del modelo del PP. Si las mujeres son capaces de decidir ya no están subordinadas y es más difícil controlarlas. No están para defender a las mujeres".

Valenciano dice que contra eso es contra lo que combate el PSOE: "Hay que usar el voto para decir que no queremos ser mujeres útero, que queremos ser mujeres de pleno derecho. No vamos a aceptar ningún retroceso del PP, que aprovecha la crisis para hacer lo que siempre quiso hacer. Su modelo ideológico se basa en que las mujeres ocupen el lugar de subordinadas ¿No están tan obsesionados por la seguridad?, pues la seguridad de las mujeres va a ser nuestra obsesión".