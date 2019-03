Uno de los principales condenados por el 11-M saldrá en libertad este domingo

RAFA ZOUHIER DICE QUE TIENE LA CONCIENCIA “SÚPER LIMPIA”

Uno de los condenados en el juicio del 11-M saldrá de prisión este domingo. Rafa Zouhier ha pasado 10 años en prisión por traficar con los explosivos de los atentados de Madrid en 2004. Hace unos meses, en una carta, solicitó a la justicia retrasar su salida para no coincidir con el décimo aniversario del 11-M y "no molestar a las víctimas". No obstante, en la carta no hay palabras de perdón ni arrepentimiento.