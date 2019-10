Una manifestación independentista se detiene ante la Jefatura de Policía

La manifestación de los CDR se ha detenido este lunes por la noche ante la Jefatura de Policía Nacional de Barcelona, donde han abucheado a los agentes antidisturbios que se han desplegado frente al edificio a su llegada.

Tras unos minutos concentrados en el lugar, uno de los manifestantes se ha subido al semáforo de enfrente del edificio, donde ondeaba una bandera española, y la ha quitado entre los aplausos del resto de manifestantes.

Las personas concentradas ante la sede policial han gritado '1-O ni oblit ni perdó' ('1-O ni olvido ni perdón'), 'Aquest edifici serà una biblioteca' ('Este edificio será una biblioteca') y 'Fora les forces d'ocupació' ('Fuera las fuerzas de ocupación').

La marcha ha comenzado a las 19.30 horas en el cruce del paseo de Gràcia con la Gran Via, ha seguido hasta plaza Catalunya y ha pasado por la calle Fontanella hasta plaza Urquinaona, donde ha bajado por Via Laietana, donde está la Jefatura. Durante el recorrido, los manifestantes han gritado consignas como 'Els carrers seran sempre nostres' ('Las calles siempre serán nuestras'), 'Ni un pas enrere' ('Ni un paso atrás') y 'Marchena a la presó per feixista i per cabró' ('Marchena a prisión por fascista y por cabrón').