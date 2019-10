El ex consejero de Empresa, Santi Vila, quien el Tribunal Supremo le ha condenado por un delito de desobediencia pero le ha absuelto por malversación, ha reconocido que los líderes independentistas "estábamos dispuestos a jugarnos la carrera, pero no a sufrir estas penas tan duras". "No podíamos imaginar que habría unas consecuencias tan terribles como las que están sufriendo mis ex compañeros de Gobierno", ha reconocido Vila en una entrevista a ara.cat. "Cuesta asumir dos años de prisión preventiva en un estado de derecho" ha subrayado el político.