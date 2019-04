Un "cabezudo" de Rajoy recorrerá 5.000 km. para denunciar el incumplimiento en la acogida de refugiados

Oxfam Intermón ha llevado este martes 30 de mayo hasta el kilómetro 0 de la Puerta del Sol de Madrid un 'cabezudo' del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, al que sacará de viaje por distintos puntos de España para advertir de que faltan 120 días para que venza el plazo en el que el Gobierno se comprometió a acoger a 17.337 refugiados.

"Hasta ahora sólo han llegado 1.304 personas. Una vez más volvemos a ver como España no cumple con sus compromisos", ha señalado la responsable de incidencia humanitaria de la ONG, Paula San Pedro.

De este modo, el "doble" del presidente del Gobierno ha comenzado un viaje simbólico recorriendo por territorio español la distancia que existe entre Damasco (Siria) y la capital española (5.053 kilómetros).

"Hemos invitado a Mariano Rajoy para que vea y haga el mismo viaje que están haciendo los refugiados, que están viniendo desde distintas partes del mundo", ha comentado San Pedro.

Durante su paseo por la Puerta del Sol, el 'cabezudo' ha anunciado en tono irónico que este tema "no es tan importante" y que "no es para tanto". "No vamos a dedicar fondos a la crisis de los refugiados. Además, esto de caminar a mí se me da muy bien", ha bromeado el "doble" de Rajoy.

Por su parte, Paula San Pedro ha destacado que se trata de un "viaje simbólico" que hará por distintas ciudades, donde verá lo que cada uno de los refugiados "tiene que sufrir" para poder llegar a "un lugar seguro como España".

"También estamos denunciando con este acto que hay miles de personas bloqueadas. España no está cumpliendo con la cuota que se comprometió dentro de la Unión Europea", ha asegurado.