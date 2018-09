Torra, dispuesto a negociar con el Estado siempre que se reconozca un referéndum vinculante

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha invitado este domingo a los catalanes a hacer de la Diada, más que nunca, un "clamor por la libertad", ha dicho en el marco de la presentación de 'Contes per la llibertat', en la 37 edición de La Setmana del Llibre en Català.

"Invito a todos a hacer más que nunca esta Diada un clamor por la libertad, todos los actos girarán en torno a la libertad, la libertad no nos puede desunir como pueblo todo lo contrario, nos tiene que unir", ha dicho. "Porque son los valores que nos han hecho pueblo a los catalanes; la libertad, la democracia, la paz, el entendimiento, el pacto forman parte de nuestro DNI", añadió.

Antes de participar en la presentación de la obra impulsada por la Associació Catalana pels Drets Civils, ha leído un poema de Montserrat Abelló, y ha animado a los catalanes a no resignarse y "aprender a decir que no "a esta injusticia y vulneración de derechos civiles, sociales y nacionales".

"El año pasado fue un año en que aprendimos a decir que sí, luchamos por el sí y, seguramente, en los tiempos que vendrán tendremos que a prender a decir que no, a no resignarnos, a no aceptar muchas cosas, este aprender a decir que no, de Abelló es más adecuado que nunca", ha destacado antes de leer 'Aprenc a dir que No'.

El próximo martes, con la Diada, comenzará una movilización permanente. Ahora, Torra establece como punto de partida el 1-O. Quiere negociar con el Estado, pero con la condición de que se reconozca un 'referendum' vinculante.