Toni Cantó e Irene Lozano pasan de compartir candidatura en UPyD a 'enfrentarse' en las elecciones de Madrid

Toni Cantó e Irene Lozano compartían en 2015 candidatura en UPyD. Cinco años después, él ha acaba de abandonar Ciudadanos y ha fichado por el PP, y ella irá en las listas del PSOE para las elecciones en la Asamblea de la Comunidad de Madrid.

El exportavoz de Ciudadanos en las Cortes Valencianas acaba de anunciar que se suma al PP de Madrid, ha asegurado que va a colaborar con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en las elecciones del 4 de mayo.

En una entrevista en Espejo Público, ha afirmado que son "muchísimos" los miembros de Ciudadanos que creen que hay que "sumar" con el PP y no pactar con un PSOE que "se ha echado al monte". Ha puntualizado que su intención es "ayudar" como "independiente" en la campaña de las elecciones en Madrid "de la forma que sea".

Su excompañera de partido en UPyD, Irene Lozano, acaba de anunciar también que suma a las listas del PSOE. Será la 'número 5' para las elecciones de Madrid del 4 de mayo.

Ha asegurado que quiere sumarse al equipo "ganador" frente al PP. "Estoy muy agradecida por las palabras que me has dedicado Angel. Te admiro desde hace mucho tiempo porque me inspiras por tu sabiduría, tu paciencia y porque creo que hace falta, más que nunca, un hombre como tú que sepa ver la vida llena de matices en la política", ha trasladado.