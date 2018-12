Todos los presidentes del Gobierno de la democracia reunidos en el 40 aniversario de la Constitución

El escenario no ha cambiado demasiado, tampoco la fecha de la gran fiesta de la democracia, aunque pocas veces los invitados son tantos y de tres generaciones distintas.

Vuelta a casa por Navidad. Se trata de una vuelta temporal, incluso de quien el día del referéndum de la Constitución jugó un papel importante. "Me tocó anunciar los resultados, que no sé si lo hice con mucha gracia", afirma Rodolfo Martín Villa, ex ministro del Interior.

Imágenes para la posteridad, como la que se pudo sacar en el Hemiciclo, todos los presidentes de la democracia en posición destacada frente a la tribuna, junto a los Reyes. Allí se han sentado Gonzalez, Aznar, Zapatero y Rajoy que han hablado en varias ocasiones, atentos a un discurso del Rey que les ha gustado.

El Rey Felipe VI ha hablado varias veces de los "padres de la Constitución". "Sus nombres forman parte de nuestra mejor historia", decía. Y los ha citado uno a uno. Para su homenaje, para recordar lo duro que trabajaron día y noche, sin dormir.

Decíamos de tres generaciones, que el escenario no ha cambiado y que el debate de principios de los 90 sobre la Constitución sigue siendo el mismo: que si revisión, que si consenso, que reforma pero de qué puntos, que se hizo bien, etc.

En definitiva, que los "padres" dan su bendición para la reforma, aunque la puerta de ese cambio sigue sin estar del todo abierta.