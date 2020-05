Teodoro García Egea: "Hay rumores de que van a seguir las dimisiones en la Guarda Civil"

Teodoro García Egea, secretario general del Partido Popular, ha asegurado que todo apunta a que se van a producir más dimisiones en la Guardia Civil, tras el polémico cese de Pérez de los Cobos por un informe de la benemérita sobre la manifestación del 8 de marzo y su incidencia en la epidemia del coronavirus.

"La dimisión de Pérez de los Cobos y del DAO ha venido acompañada de la dimisión del número 3 y hay rumores de que van a seguir las dimisiones en la GC siguiendo la estela del Duque de Ahumada que en su momento presentó su dimisión por una decisión injusta. En este momento podemos afirmar que el Gobierno está muy preocupado por las investigaciones del 8-M. El Gobierno puso la ideología por encima de la salud. Si el Gobierno se toma tantas molestias en interferir en una investigación judicial es porque hay algo", ha explicado García Egea.

El secretario general del PP ha denunciado que el Gobierno "está más preocupado por tapar algo que por mantener los empleos de Nissan".

"Por nuestra parte esto no va a quedar así seguiremos pidiendo explicaciones al ministro. Que nos hayamos acostumbrado a que el ministro mienta en las ruedas de prensa es una cosa y que vayamos a exigir explicaciones es otra. Tendrá que responder en las sesiones parlamentarias en este asunto", ha indicado García Egea.

Respecto a la polémica entre Pablo Iglesias y Cayetana Álvarez de Toledo, García Egea ha explicado que "la crispación que existe en este momento en la calle se traslada al Congreso".

"Intercambios de pareceres intensos y con carga argumental y emocional. Me acusó de promover una insurrección y me imputó un delito en sede parlamentaria", aseguró García Egea.

"Otra cosa es que nadie crea a Iglesias, no tenía nada que responder porque su gestión es nula y tuvo que salir como pudo. Nuestra portavoz hizo una interpelación y ese enfado de la calle se traslada al hemiciclo, intercambios de reproches duros", afirmó Garía Egea.

Por último, sobre su intercambio dialético con Iglesias, el secretario general del PP explica que en ningún momento llamó a la subordinación de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.

"Iglesias intenta hacer creer cosas distintas a las que decimos. Yo no llame a la insubordinación. El dice que va a pagar una renta mínima pero no están pagando los ERTES, han destruido un millón de empleo. Hay que derogarle a él y no a la reforma laboral", aseguró García Egea.

"Nos hemos levantado con una fábrica que cierra. Los ERTES de nissan se han convertido en él. Marlaska hace injerencias, Iglesias miente en el Parlamento y mientras las empresas huyendo de España porque España no genera confianza", denunció el secretario general del PP.