Tania Sánchez: "No nos vamos a Podemos, no sé cuántas veces más decirlo"

Tanía Sánchez ha explicado en Julia en la onda las razones por las que ha decidido abandonar Izquierda Unidad y formar su propio partido.



"La cúpula ha dejado claro que no estaba dispuesto a hacer cosas que creímos imprescindibles para que se dé un cambio en Madrid".



Tania pedía al partido "procesos democráticos, abiertos, plurales y con mucha gente, y eso sería lo que ganaría Madrid, pero una cúpula de IU de la Comunidad de Madrid lo ha bloqueado”.



Tras abandonar el partido se define como una "ciudadana que se junta con otros ciudadanos para salir de IU y dar un paso adelante para cambiar Madrid".



De nuevo ha vuelto a reiterar que no abandona IU para unirse al partido liderado por Pablo Iglesias: "Ya lo he repetido en varias ocasiones, no nos vamos a Podemos, no sé cuántas veces más decirlo".



Aunque todavía no ha desvelado con quién y cómo se denominará la formación política, se ha mostrado convencida de llegar a tiempo a las elecciones. "Si no pensáramos que podemos hacerlo no daríamos un paso al frente".