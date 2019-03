Susana Díaz: "Estoy convencida de que el PSOE ganará el 20-D y no hará falta pactar"

La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, ha reiterado en el programa de Onda Cero, 'Más de Uno', su compromiso con las clases medias andaluzas y quienes invierten y arriesgan. Díaz cree que Andalucía ha pasado años difíciles y quiere garantizar que la bajada de impuestos que propone su Gobierno no repercuta en la calidad de los servicios públicos.



Considera que en Andalucía hay una alianza de perdedores (PP y Podemos) que ahora quieren gobernar desde el Parlamento. "La voluntad del PP y Podemos es no dejar gobernar al gobierno y utilizar al Parlamento para que el gobierno no gobierne".

Está convencida de que el PSOE va a ganar el 20-D porque España necesita un cambio de rumbo "aunque no un volantazo". Ha recordado que Pedro Sánchez va a derogar la reforma laboral cuando llegue al Gobierno y ha abogado por una reforma constitucional. Considera que la Constitución es una garantía pero "es un traje que ha dado de sí y las costuras empiezan a saltar". Cree que "hay que volver a sentarse y crear un proyecto "en el que nos sintamos orgullosos de ser españoles".