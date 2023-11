Sumar se querella contra el presidente del CGPJ y los vocales que aprobaron la declaración contra la amnistía

El grupo Sumar, que está dentro del Gobierno, interpondrá una querella contra el presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y los vocales conservadores del organismo por aprobar la declaración institucional que se manifestaba en contra de la ley de amnistía.

Los de Yolanda Díaz consideran "inaceptable su intromisión" en la función legislativa del Congreso. Además de acusarlos de incurrir en un presunto delito de prevaricación administrativa, que supondría la inhabilitación de ejercer cargo público.

La querella que se presenta ante el Tribunal Supremo va dirigida a diez vocales y contra el presidente, que votó en blanco, pero lo califican de cooperador necesario al permitir la convocatoria del pleno en el que los juristas se posicionaron en contra de la amnistía incluida en el pacto del PSOE con Junts.

También recriminan que con su actuación se quiso enviar a los ciudadanos "un mensaje apocalíptico que sólo puede contribuir a una mayor crispación social". En el escrito del CGPJ recoge que la aplicación supondría la "abolición" del Estado de Derecho.

"Afirmaciones de extrema gravedad ajenas a su naturaleza jurídica y que convierten el acuerdo (...) en una actuación de crítica política partidista, desbordando de forma deliberada la naturaleza del órgano y del acto administrativo del acuerdo", aseguran desde Sumar, que creen que se excedieron las funciones del órgano de gobierno de los jueces.

Sumar avisa: "Nadie está por encima de la ley"

El portavoz parlamentario de IU en el Congreso y diputado de Sumar, Enrique Santiago, avisa a los vocales del CGPJ que aprobaron la declaración institucional contra la ley de la amnistía de que "nadie está por encima de la ley".

"Nosotros creemos que nadie está por encima de la ley, tampoco están por encima de la ley los vocales del Consejo General del Poder Judicial. Creemos que no se puede permitir esta politización de la Justicia", ha señalado a las puertas del Tribunal Supremo.

Bolaños se desmarca de la denuncia de Sumar

El ministro de Presidencia, Félix Bolaños, se ha desmarcado de la querella anunciada por Sumar contra el presidente interino del Consejo General del Poder Judicial y algunos de los vocales del órgano. Asegura que la decisión se ha adoptado por un partido político "que no es el PSOE", aunque es su socio del Gobierno de coalición recién editado.

"Voy a hacer el mayor esfuerzo posible por mi parte con el máximo diálogo y el máximo respeto con todos los profesionales de la justicia para renovar el Consejo General del Poder Judicial y que recupere la normalidad institucional y su prestigio", ha expresado.

El PP se pronuncia sobre la querella de Sumar: "Se querella el Gobierno"

Desde el Partido Popular, en concreto la vicesecretaria de Políticas Sociales del PP, Carmen Fúnez, ha asegurado que la querella de Sumar contra el CGPJ es un ejemplo del "desgobierno" que hay en España con Pedro Sánchez e incide en el hecho de que el partido forma parte del del Ejecutivo y, por lo tanto, es el Gobierno el que interpone esa querella.

"Es una querella de un partido político, pero no debemos olvidar que forma parte del Gobierno y, por lo tanto, no es una parte del Gobierno el que se querella, sino que es el Gobierno en sí", explicaba en una entrevista en 'TVE'. "Al final hay algo que es muy importante: no se puede mentir a todos al mismo tiempo y poner en una mesa a tanta gente con intereses distintos", añade.