Sumar acusa al juez del TS de 'lawfare' al procesar a García Ortiz por el caso de las filtraciones del novio de Ayuso

Sumar coincide con PSOE y carga contra el juez del Tribunal Supremo que ha procesado al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por su presunta implicación en un delito de revelación de secretos relacionado con la causa abierta contra Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Por su parte, en el PP mantienen que el fiscal general tendría que haber dimitido hace tiempo, a la vez que señalan a Pedro Sánchez. Consideran que el líder del Ejecutivo es el responsable útimo de todo. Además, creen que ese apoyo tan férreo del Ejecutivo al fiscal se debería a favores pendientes.

En el PSOE y Sumar se despachan es con el juez. Por un lado, Sumar le acusa sin rodeos de trabajar con fines políticos, es decir, de lawfare. Y por parte del PSOE, aunque evita decirlo así, cuestiona su auto, un auto sin pruebas, obviando testimonios claves y, además, aseguran los socialistas, solo para perseguir al Fiscal general del Estado.

Sumar cree que García Ortiz "no debe dimitir" ante una "persecución inédita"

La opinión de Sumar es clara. Consideran que el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortíz, "no debería dimitir" ante lo que dicen es una "persecución inédita" por una parte del Poder Judicial por haber intentado evitar los bulos de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

En palabras de la portavoz del grupo, Verónica Barbero, el fiscal general "no tiene que dimitir" al considerar que su dimisión no contribuye a la regeneración democrática ni mejora la Justicia de este país, ya que lo que ha hecho ha sido "intentar evitar bulos" del "entorno tóxico de Ayuso".

"No creo que tenga que dimitir para demostrar que realmente no funcionan las instituciones, que realmente la justicia no está para lo que tiene que estar, sino para otra cosa, para entretenerse en siglas, en vez de la aplicación de la ley, que es lo que mandatan precisamente las leyes y la Constitución", señalaba.

