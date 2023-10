Los socios del Gobierno de coalición dejan plantada a la princesa Leonor en su jura de la Constitución

El Partido Nacionalista Vasco (PNV) ha anunciado, este jueves, que no acudirá a la jura de la Constitución de la princesa Leonor. A través de un comunicado, han indicado que es un "evento social" con el que "no se siente cómodo". También consideran que “lo único que se pretende trasmitir con esta ceremonia es la continuidad de un modelo con el que no está de acuerdo y que niega el reconocimiento nacional vasco".

Otro punto al que han hecho referencia para justificar su ausencia es a que el PNV "no comparte el empeño de convertir, con los desfiles, un acto teóricamente civil en una especie de exhibición cívico-militar". Así han justificado desde el partido las ausencias de sus cinco diputados del grupo parlamentario del Congreso y de los seis del Senado.

Por su parte, el lehendakari, Iñigo Urkullu, ya había confirmado que tampoco asistiría. En su caso, porque el día 31 tiene Consejo de Gobierno vasco. Por tanto, no habrá una foto con el lehendakari liderando la tribuna de invitados. A su lado deberían ubicarse los presidentes de Cataluña, Galicia, Andalucía y el Principado de Asturias -según el orden de antigüedad de los Estatutos de Autonomía-.

En esa foto tampoco estará el presidente de la Generalitat de Cataluña, Pere Aragonès. La portavoz del Govern, Patrícia Plaja, justifica su ausencia porque "es un presidente republicano, de un Govern republicano".

Todas las ausencias

El PNV se suma, por tanto, a las ausencias de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Junts, EH Bildu y el Bloque Nacionalista Galego (BNG). Además, el grupo parlamentario Sumar ha dado libertad a sus diputados para que decidan si asistir o no. Tanto los diputados de IU como los de Compromís han expresado que prefieren no asistir siguiendo los valores republicanos que representan. Sin embargo, desde Sumar sí han garantizado la presencia a la ceremonia de los cargos institucionales.