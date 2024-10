La oposición y sindicatos policiales denuncian el pacto del Gobierno con el "heredero de ETA" para reformar la 'ley mordaza'

El Gobierno ha pactado con EH Bildu una reforma de la 'ley mordaza' que traerá el fin de las pelotas de goma y las 'devoluciones en caliente'. Ya comienzan a llegar las reacciones al pacto. Desde el Partido Popular han denunciado que el pacto "desprecia" a la Policía y prometen que si gobiernan revertirán la reforma. Desde los sindicatos de la Policía Nacional y asociaciones de la Guardia Civil también condenan el acuerdo con el -dicen- "heredero de ETA".

Esta reforma de la ley mordaza está incluida en el Plan de Acción por la Democracia que aprobó el Consejo de Ministros hace dos semanas. EH Bildu ha querido ir a más. Ya tumbó la anterior modificación que habían pactado PSOE, Unidas Podemos y el PNV porque no incluían la prohibición de las 'devoluciones en caliente', el uso de pelotas de goma, entre otras. Medidas que ahora estarían recogidas en un nuevo documento.

El PP dice que esta reforma "facilita el insulto a los policías", "debilita a la autoridad" y "protege a los violentos". Así lo ha denunciado el portavoz del principal partido de la oposición, Borja Sémper. Aseguran que Bildu es "portavoz del Gobierno" después de que Mertxe Aizpurua anunciase el acuerdo en rueda de prensa.

Mientras, Junts per Cat, ha señalado que no se adhiere al acuerdo. La derecha independentista catalana ha anunciado que presentará sus propias enmiendas. "Desde Junts negociamos, no hacemos adhesiones", subrayaba su portavoz Miriam Nogueras. Voz habla de "traición" y "bajeza" del Gobierno tras el pacto con Bildu.

JUPOL esgrime que el acuerdo "pone en riesgo la seguridad de los policías y dinamita el principio de autoridad". Anuncia que estudia las medidas posibles para frenar esta reforma de la 'ley mordaza' aprobada por el PP en 2015. Agregan que la modificación de las multas por faltas de respeto a los agentes de la autoridad y a la desobediencia "supone un ataque directo al ya de por sí mermado principio de autoridad de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad".

La reforma de la norma

El nuevo texto legislativo "recoge todos los acuerdos y avances logrados" entre PSOE, PNV y Unidas Podemos en la anterior legislatura y se añadirían los aportados ahora por este partido político: fin a las pelotas de goma, por medios "menos lesivos" y también el fin de las 'devoluciones' en caliente y acotar las sanciones por faltas de respeto a la autoridad.

Sobre el fin a la "discrecionalidad" en las sanciones por faltas de respeto a la autoridad y desobediencia, señalan desde Bildu que a partir de ahora "deberán ser objetivables y justificadas, protegiendo el derecho a la libre expresión".

Solo se podrá sancionar los "insultos o injurias" que no sean delito, pero sí "expresiones relevantes". Además, las sanciones se cancelarán si la persona sancionada se retracta y las faltas por desobediencia pasarán de falta grave a falta leve. Y solo serán sancionables cuando exista una "negativa expresa" o una "resistencia corporal".

