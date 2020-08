Comparecencia de Fernando Simón hoy lunes 17 de agosto, streaming en directo

Fernando Simón, comparece este este lunes en rueda de prensa como cada lunes en los últimos meses para informar sobre los contagios y fallecidos por coronavirus en España tras un fin de semana en el que no ha habido actualización de datos nacional.

Además, el director del Centro de Emergencias y Alertas Sanitarias explicará la situación de los rebrotes en todo el territorio nacional.

En la actualidad no existe ninguna provincia sin rebrotes, por lo que el viernes pasado se anunciaron 11 medidas de aplicación en todo el territorio nacional para intentar contener los contagios, como son el cierre del ocio nocturno y la prohibición de fumar en el exterior si no se pueden respetar las medidas de seguridad, entre otras. No obstante, como depende de las competencias autonómicas, en cada comunidad se comenzarán a implantar en una fecha diferente.

Asimismo, con el objetivo de detectar asintomáticos y conoce el estado inmunológico de las zonas más afectadas por el coronavirus, en algunas zonas de Cataluña se continúa con los test PCR que se comenzaron a realizar hace días y este lunes se ha sumado Madrid, que testará aleatoriamente a vecinos de seis distritos de la capital y de dos ciudades.

Sigue el streaming en directo de la rueda de prensa de Fernando Simón: