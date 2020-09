Silvia Calzón, secretaria de Estado de Sanidad: "La situación no es comparable a la primavera, en cuanto a capacidad asistencial"

El Ministerio de Sanidad insiste en que, pese a los datos, hoy lunes se han notificado 27.404 nuevos contagios más desde el viernes, la situación de la epidemia no es comparable a la que se vivió en la pasada primavera.

"Tenemos que observar otros datos que no sean solo la incidencia acumulada. La situación no es comparable a la primavera, en cuanto a capacidad asistencial, etc. No obstante, nos preocupa y seguimos trabajando para controlar la transmisión de la infección”, ha explicado Silvia Calzón, secretaria de Estado de Sanidad.

Calzón ha comparecido ante los medios en sustitución de Fernando Simón, quien se ha tomado unos días de descanso.

Sobre que Madrid no pida a sus ciudadanos quedarse en casa como en Girona, pese a tener datos peores que esta localidad catalana, Calzón se ha mostrado prudente.

"Somos respetuosos con las decisiones que se toman desde las comunidades en relación con el control de la pandemia. En el caso de Girona, cuenta con todo nuestro respaldo. Cuentan con todo nuestro respaldo. Es preciso tomar medidas muy precisas, que llamamos quirúrgicas, pero muy contundes", ha indicado la secretaria de Estado de Sanidad

Además, Silvia Calzón ha explicado que los brotes vinculados a los temporeros "están controlados aunque no hay que bajar la guardia".

"Sin ser los más numerosos eran los que afectaban a más personas. Durante el verano, como brotes más numerosos son los del ámbito familiar y social, las pequeñas reuniones de amigos donde nos relajamos y eso que hemos acuñado como las 'no fiestas’”, ha asegurado Calzón.

Por último, la secretaria de Estado de Sanidad ha hablado sobre una posible vacuna: "Estamos comprando no solo una sino un portfolio con varias vacunas en el marco de la UE. Debe prevalecer la seguridad. Las vacunas tienen sus propios protocolos".