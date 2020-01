Santiago Abascal: "Votaremos no a esta investidura clandestina y a esta traición navideña"

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha comenzado su discurso en el debate de investidura de Pedro Sánchez atacando a Quim Torra y asegurando que "debe ser detenido" tras la decisión de la Junta Electoral Central de inhabilitarle.

Los diputados de Junts per Catalunya (JxCat) y de la CUP han abandonado el Pleno del Congreso en protesta por la intervención del presidente de Vox, Santiago Abascal.

Tras dirigirse con dureza a los independentistas, Abascal ha apuntado que en abril, cuando votaron 'no' en la investidura de Pedo Sánchez, a nadie le sorprendió "porque es lo que veníamos diciendo durante toda la campaña". "Jamás apoyaremos un gobierno que ponga en riesgo la unidad nacional", ha asegurado. En esta línea, ha apuntado que no va a permitir que la gobernabilidad de España dependa de partidos como ERC.

Abascal recordó que Sánchez se pasó la última campaña electoral del 10 de noviembre afirmando que no pactaría con los populistas y que no tendría ministros de Unidas Podemos en su Ejecutivo, porque no podría dormir, pero "al día siguiente" llegó a un acuerdo con Pablo Iglesias para gobernar juntos y en menos de 48 horas tras el resultado de las urnas lo hicieron público.

Abascal también ha tenido duras palabras para Pedro Sánchez al que ha acusado de ser un "fraude", "mentiroso" y "estafador sin escrúpulos capaz de cualquier cosa para seguir en Moncloa".

"A algunos ya no nos extraña. En el señor Sánchez todo es fraude desde su tesis hasta el discurso que ha interpretado hoy, que es una estafa a los votantes", ha recalcado Abascal, que se ha referido a Sánchez como el "testaferro" de los populistas y separatistas en La Moncloa.

Abascal se ha referido a la ley de violencia de género como un "fracaso" ante la lucha de la violencia de la mujer y que, a su juicio, acaba con la igualdad de todos los ciudadanos". "La ley de violencia de género es una locura sin pies ni cabeza y necesita de muchos millones para financiarse", ha apuntado.

Abascal se dirigió directamente "a los verdaderos capos" de lo que será su Gobierno, los "comunistas" de Unidas Podemos y los "separatistas y golpistas de toda condición" cuyas condiciones aceptadas por el PSOE generarán daños "irreversibles".

Esos grupos, dijo, "necesitan la miseria para atrincherarse en el poder, como ha ocurrido en Venezuela" y sus medidas se costean con los "millones saqueados a la España que madruga".

"Los separatistas, los caciques del PNV con su ya tradicional forma de sacar tajada de cada una de las debilidades de España. Ellos con tal de debilitar a España se hacen de lo que haga falta: de derechas, izquierdas, racistas...", ha aseverado.

También ha tenido palabras para Teruel Existe a los que les ha dicho que "ninguna migaja pero tampoco ningún festín que le ofrezcan merece una traición a España". También les ha advertido que ahora "verán como se convierten en una triste alfombra de esos mismos privilegiados". Sobre ERC, ha dicho que "ha sido el capo más exigente y complacido", que con su acuerdo ha "liquidado" la soberanía nacional.

Abascal ha asegurado que frente a un proyecto "fraudulento" y "traidor", hay una España "preocupada". Una España que se encuentra frente a un proyecto que "no dejaba dormir " a Pedro Sánchez, y que ahora "no deja dormir a los españoles". En este sentido, ha apuntado que todos esos españoles encontrarán un dique de contención que es Vox. "Haremos una oposición que merecen los españoles, frenaremos con todas las herramientas legales y judiciales su plan liberticida, lo haremos aquí y en los tribunales", ha enfatizado.

Se mostró convencido de que el incidente en la embajada de México en Bolivia que ha salpicado a la diplomacia española se debió a que "policías embozados" hicieron una "visita de cortesía a narcoterroristas aliados de Podemos" cumpliendo las "órdenes" que les habían dado. "Lo más escandaloso", dijo, ha sido ver al PSOE "negociar con ERC el último escrito de la Abogacía" y ver cómo el Congreso "se sometía" para que consiguieran su acta de diputados quienes no acataron la Constitución sino que "se habían expresamente conjurado" contra ella.

Finalmente ha prometido una reducción de los impuestos que no se puedan suprimir, reducir el gasto público para no tener que aumentar la factura a los "que con todas las dificultades están creando empleo", proteger la industria y el sector agrario, y defender con "coraje" nuestras fronteras. Entre sus objetivos, reiterados durante su réplica, Abascal defendió que los violadores reincidentes puedan ser condenados "a prisión permanente, ni revisable ni nada", y "digan lo que digan los tribunales supranacionales".

Réplica de Pedro Sánchez: "Ustedes soy fuertes con los débiles, y debéis con los poderosos"

Pedro Sánchez, cambió este sábado su actitud ante el discurso que dijo pregona la "ultraderecha" de Vox y optó por desmontar los datos que emplea en sus discursos el líder Santiago Abascal. Así, desde la tribuna del Congreso, Sánchez acusó a Vox de que "mienten más que hablan, y mira que hablan bastante", y empleó su turno de respuesta para que "sus falsedades no queden sin respuesta".

De este modo, Sánchez demostró que es "falso" el argumento que mantiene Vox sobre la violencia de género porque las denuncias falsas ascienden al 0,01% del total de las presentadas. Con un tono contundente, y apelando varias veces a que míreme a la cara y a los ojos, les acusó de ser "fuertes con los débiles" pero a la vez "débiles y sumisos con los poderosos".