Santiago Abascal asegura que votaría junto al PP y a Junts una moción de censura contra Pedro Sánchez

El líder de Vox, Santiago Abascal, abre la puerta a la posibilidad de apoyar una moción de censura del PP junto con Junts, porque es una herramienta que "responde a la gravedad del momento" y apunta que Sánchez "se merece un debate sobre él".

En una entrevista concedida al periódico OK Diario, Abascal ha asegurado que a veces votan en el Congreso con fuerzas con las que no tienen nada que ver. "Estamos a favor de esta herramienta y animamos al Partido Popular a presentarla. Si es una moción de censura para convocar elecciones y tenemos la garantía de que no hay ninguna cesión al separatismo, claro que lo apoyaríamos", sentencia.

Así las cosas, el líder de Vox considera que Sánchez quiere ser el jefe del Estado, la única persona inviolable en España y ha demostrado que "no sólo está dispuesto a colonizar las instituciones, sino a utilizarlas a su servicio, al de su partido y al de su propia familia". "Quiere ser totalmente impune. Él y su familia. Sánchez no tiene ningún límite y esto demuestra que está dispuesto a todo", afirma en la entrevista publicada este domingo en OK Diario.

Golpe de Estado en España

Advierte Abascal que se está produciendo un golpe de Estado en España, al recordar la aprobación de la Ley de Amnistía. "El golpe de Estado ya se está produciendo y se ha trasladado desde la Generalidad de Cataluña al Palacio de La Moncloa, con la aprobación de la Ley de Amnistía, que es inconstitucional y que ha sido aprobada para mantenerse en el poder", indica. "Todo lo que hace Sánchez en el asalto a la Radiotelevisión Pública, a la Justicia, al Tribunal Supremo, al Consejo General del Poder Judicial, al Tribunal Constitucional, al Tribunal de Cuentas, la colocación de Pablo Iglesias en el CNI, etc. Todo responde a un intento de asaltar el Estado, de colonizar las instituciones, de acabar con la división de poderes", añade.

Límite de la acusación popular

Por otro lado, Abascal se ha referido a la proposición de ley orgánica del PSOE para limitar la acusación popular en los tribunales, y ha avanzado que Vox votará en contra y señala que los socios del Gobierno estarán muy contentos por poner en aprietos al Estado de Derecho. "Imagino que otras fuerzas políticas lo harán. No sé si podremos tumbarlo entre todos, pero imagino que los socios de investidura de Sánchez están muy contentos en poner en aprietos al Estado de Derecho en España, en hacer que España funcione peor, que sea más débil y que sus instituciones estén más degradadas, porque a río revuelto, ganancia de pescadores", ha explicado.

En este sentido, apela a una oposición "por tierra, mar y aire", así como ser "más contundente" en la calle y en los tribunales para "que se tengan que ir de una vez por todas". "Aunque eso no va a ser fácil, porque estamos ante un personaje que necesita el poder y, además, el poder total para defenderse y que ha llegado a la conclusión de que si es desalojado del poder acabará sentado mucho antes en un banquillo", ha concluido.

