Sanchís: "No ayudé a Bárcenas a blanquear, las sospechas son infundadas"

El extesorero de Alianza Popular, Angel Sanchís, ha vuelto a insistir en que no ayudó al extesorero del Partido Popular Luis Bárcenas a blanquear capitales y ha asegurado que las "sospechas" del juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz son "infundadas".

"Yo le presto dinero a Bárcenas", ha indicado Sanchís en declaraciones a Espejo Público, al tiempo que ha añadido que si se hace una lectura del sumario del caso se "encontrará que es mentira que el señor Bárcenas haya robado 48 millones de euros". "Es mentira. Tampoco que él tenga que demostrar de dónde han salido los 48 millones, porque no es verdad que hayan existido", ha remachado.

"Estoy al lado de mis amigos, aunque no significa que esté de acuerdo con ellos"

Un día después de que el juez Ruz, que instruye el 'caso Bárcenas', decidiera imponerle una fianza civil de ocho millones de euros, al considerarle colaborador de Bárcenas en la trama de blanqueo de dinero que investiga el alto tribunal, ha asegurado: "No es que haya sido amigo de Luis Bárcenas. Yo continúo siendo amigo de Luis Bárcenas porque yo a mis amigos no los abandono en la adversidad".

No obstante aclaró que ello "no significa" que esté de acuerdo "con las cosas que hagan o no hagan o dejen de hacer" sus amigos porque él no es "ni el juez ni el fiscal". "Sí que tengo en mi código ético no abandonarles cuando están en sus problemas", ha subrayado.

Finalmente, el extesorero de Alianza Popular ha recordado que él no es "el abogado del señor Bárcenas" y que no tiene "por qué defenderle de nada", pues no tiene "más datos" sobre él y además ha zanjado que Bárcenas "tiene sus buenos abogados".