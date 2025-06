Sánchez viaja mañana a Melilla en plena tensión política por los mensajes de Leire Díez

Los magistrados del Tribunal Constitucional podrán examinar el borrador de la sentencia sobre la Ley de Amnistía desde mañana lunes, por lo que dispondrán de tres semanas hasta que la ponencia sea debatida en el Pleno que se celebrará a partir del 24 de junio. A partir de mañana, los magistrados del Tribunal Constitucional podrán tener acceso al borrador de la sentencia sobre la amnistía, justo ahora cuando se cumple un año de esta ley.

Así lo han confirmado fuentes judiciales, que señalan que será en el Pleno anterior, que comenzará el 10 de junio, en el que se deliberará sobre las peticiones de los populares y del Senado, que al igual que han hecho tres magistrados conservadores (César Tolosa, Concepción Espejel y Enrique Arnaldo) reclaman al Constitucional que paralice el debate sobre la amnistía hasta que se pronuncie el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

En esa sesión se valorará también la posibilidad de plantear, o no, una cuestión prejudicial.

Pendientes de nuevas informaciones sobre Leire Díez

Y esta semana estaremos también muy pendientes de si sale nueva información sobre la presunta 'fontanera' del PSOE, Leire Díez, que dijo hace unos días que quería hablar lo "antes posible" con Ferraz. De todo esto, ¿dirá algo Pedro Sánchez al respecto? Mañana, el presidente del Gobierno estará en Melilla, inaugurando el nuevo Hospital Universitario.

El centro hospitalario abrió sus puertas el pasado lunes 26 de mayo, veinte años después de que lo anunciase el expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero y tras un largo proceso judicial por el que se tuvieron que interrumpir las obras.

La ampliación del hospital ha permitido aumentar de 170 a 265 camas En la primera fase el hospital comenzará su actividad con los servicios de Consultas Externas de Educación Diabetológica, Reumatología y Alergología.

Es la primera visita del presidente a la ciudad autónoma después de que el pasado mes de enero comenzarán los intercambios comerciales a través de la aduana de Melilla después de que Marruecos la cerrase de forma unilateral en agosto de 2018.

Conferencia de presidentes

En cuanto a actos políticos, la semana se cerrará con la celebración de la Conferencia de Presidentes Autonómicos. Tendrá lugar en Barcelona. Algunos líderes autonómicos del Partido Popular, como Isabel Díaz Ayuso, no descartan no asistir si no se tratan temas como la financiación.

Se trata de la vigésima octava reunión de la Conferencia, que fue creada hace más de 20 años por el ex presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero como un foro, hasta entonces inexistente, en el que generar "estabilidad territorial" y "gobernar el país con diálogo y cooperación".

Un objetivo que se consiguió parcialmente y no sin problemas durante el covid-19, pero que parece difícil de alcanzar ahora en Barcelona tras el rechazo de las comunidades del PP al orden del día propuesto por el Gobierno en el Comité Preparatorio del pasado miércoles.

La creación de este órgano fue propuesta en los años 90, pero no se concretó hasta 2004. Desde entonces se ha reunido 27 veces, la última tuvo lugar en diciembre de 2024 en Santander, que acabó sin acuerdos.

En aquella ocasión quedó patente la discrepancia entre las comunidades del PP y el Gobierno sobre la forma de abordar la financiación autonómica, que sigue sobrevolando la relación entre ambos de cara al encuentro en la Ciudad Condal.

