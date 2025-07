Cuca Gamarra sobre el caso Montoro: "Que se investigue a todo aquel que se tenga que investigar"

La vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, ha asegurado que la formación respeta la actuación judicial en el caso del exministro de Hacienda Cristóbal Montoro y ha pedido que "se investigue a todo aquel que se tenga que investigar".

Ha sido en declaraciones a los medios de comunicación antes de participar en un acto del partido en Ibiza, donde Gamarra ha reiterado que el PP respeta la actuación que lleva a cabo un juzgado de Tarragona, que ha imputado Montoro por la presunta modificación de leyes a cambio de beneficios económicos.

Pacto PP y Vox

En relación a un posible pacto entre PP y Vox en los próximos comicios nacionales, Cuca Gamarra ha señalado que "la fórmula es muy fácil", puesto que "cuentan con todos los españoles" que es a quienes pedirán su confianza en el momento en que tengan que hacerlo.

El objetivo, según ha dicho, será "construir con ellos una mayoría suficiente" para dar al país "la estabilidad necesaria, pasar página y dotar a España de un Gobierno que se mueve por el interés de los españoles y no el del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez", algo que, a su juicio, hace la presidenta del Gobierno balear, Marga Prohens, con un gobierno en solitario que llega a acuerdos "cuando es necesario".

Menores no acompañados

Por otra parte, el vicesecretario de Organización y Comunicación del PP de Canarias, Jacob Qadri, ha afirmado que el Gobierno de España es el único con competencias para aplicar el decreto de traslado a otras comunidades de menores no acompañados pero, ha agregado, "ha retrasado la solución todo lo posible porque estaban jugando a perjudicar al PP". "El PSOE se ha quedado, por fin, sin excusas y triquiñuelas de trileros para sacar a los menores inmigrantes de Canarias y acabar con el hacinamiento que sufrimos" ha dicho Qadri, en el primer pronunciamiento del PP de Canarias tras no acudir su partido a la conferencia sectorial de Infancia en la se iba a tratar este asunto.

Para el dirigente del PP de Canarias, ahora se comprobará si el Gobierno de Sánchez y del ministro Torres decide cumplir de una vez con la ley y con sus obligaciones y competencias "o va seguir machacando y maltratando a Canarias". "Ya no pueden culpar a los demás por no cumplir sus obligaciones y se acabó el tiempo de las reuniones para retrasarlo todo, ¿o van a seguir tomándole el pelo a la gente de esta tierra y al Gobierno de Canarias?", pregunta Qadri en un comunicado.

En su opinión, el PSOE ha usado a los menores inmigrantes para tratar de romper el Gobierno de Canarias, recuperar el poder y volver a meter a Canarias "en el fango de las mascarillas, Koldo, Ábalos, Aldama, Santos Cerdán y el Tito Berni".

Qadri recuerda que el Gobierno central es el único con competencias para el traslado de los menores migrantes, "y no lo hacen porque no les da la gana". Añade que el mismo gobierno que "quiere quitar" a los canarios 2.550 millones cada año "para entregarlos a los catalanes, y mantenerse así en el poder, nos dice que no puede sacar a los menores inmigrantes de las islas por culpa del PP. El chiste se cuenta solo".

También reprocha al Gobierno del PSOE que hayan pasado 115 días, casi 4 meses desde que el Tribunal Supremo obligó al Gobierno de Sánchez asumir la atención de los menores con derecho a asilo que están en Canarias, "pero no han sacado ni uno".

Insiste en que el único que puede sacar mañana mismo a más de 1.200 menores de Canarias es el Gobierno de España, reitera que podría hacerlo desde marzo y no lo han hecho y considera que "actúan de muy mala fe".

