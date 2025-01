Sánchez ensalza la transformación de España en Europa: "Hemos pasado a ser un pata negra ibérico"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha hecho balance de la situación internacional ante los diplomáticos de España. Sánchez ha destacado el papel de nuestro país ante la "erosión creciente", dice, del Derecho internacional. Además, Sánchez ha destacado la situación económica de España. Lo ha hecho con una comparación llamativa.

El jefe del Ejecutivo ha instado a los embajadores españoles acreditados en todo el mundo a defender "sin complejo y sin ningún tipo de rubor" la transformación que ha experimentado España en una década al pasar "del toro herido a ser un pata negra ibérico que se cotiza en todo el mundo". Es como Sánchez ha sacado pecho del papel de España en el contexto europeo y global en su intervención ante los 130 embajadores que durante dos días se dan cita en el Ministerio de Exteriores para analizar en la novena Conferencia de Embajadores los retos internacionales a los que se enfrentan este año.

"Inspiramos y merecemos confianza como nunca antes, y lo mejor de todo es que lo hemos hecho a golpe de remontada, viniendo de muy atrás", ha resaltado Sánchez para agradecer al personal diplomático la labor desempeñada para conseguir que España diera este salto.

Para ilustrarlo, el presidente ha recordado que semanarios como el británico 'The Economist' que en la actualidad reconocen que la economía española es una de las que mejor se ha comportado, una crónica de 2012 comenzaba con la entradilla "Las peores pesadillas son aquellas de las que no puedes despertar. Solo pregúntale a España". "¡Pues vaya si hemos si hemos despertado! España ya no ocupa portadas que espantan a inversores. España ofrece paz social", ha resaltado el presidente.

Sánchez también ha recordado al final de su discurso que este 2025 se cumple el 50 aniversario de la muerte de Franco como el inicio del camino "hacia la democracia y hacia la libertad", y que condujo a lo que España es hoy, "una democracia plena y activa en todos los foros multilaterales, un actor decisivo en el cuadro de mandos del proyecto europeo y un aliado sólido y creíble".

De esta forma, ha apostado porque "el triunfo colectivo que supuso el tránsito de la dictadura a la democracia" sea parte del relato en el mundo y "cómo la última dictadura de la Europa occidental se convirtió en pocas décadas en todo un referente de libertades".

Conferencia embajadores

Entre otros aspectos, ante los embajadores españoles reunidos esta semana en el Ministerio de Exteriores, el jefe del Ejecutivo ha destacado la necesidad de reforzar las relaciones bilaterales con regiones y países claves en un mundo sin bloques. Se ha referido en primer lugar a Estados Unidos.

En un contexto global complejo y a pocos días del regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, ha asegurado que España quiere profundizar en sus relaciones con Estados Unidos.

