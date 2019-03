Sánchez ve a Ciudadanos como una "derecha civilizada, pero derecha al fin y al cabo"

Sánchez dice que el PSOE "está llamado a liderar muchos gobiernos autonómicos y municipales"

El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha afirmado que tiene "buena relación" y una "comunicación fluida" con la presidenta andaluza, Susana Díaz, y ha defendido los "liderazgos compartidos" dentro del partido.

"El reto que tiene el PSOE es crear equipos solventes donde estén los mejores", ha declarado Pedro Sánchez en una entrevista en la Cadena Ser, en la que ha afirmado que el PSOE está preparado para dar la "sorpresa" y convertirse en la primera fuerza política en las municipales y autonómicas del 24 de mayo.



El líder del PSOE ha recordado que ha integrado en su equipo a dirigentes que en un momento u otro han sonado como posibles líderes del partido como Patxi López, Carme Chacón, Susana Díaz o Javier Fernández.



Ha manifestado que todas las semanas intenta hablar con Díaz y el resto de secretarios regionales del partido y ha recalcado que comparte "muchísimas cosas" con la presidenta andaluza, por ejemplo la certeza de que los ciudadanos quieren un PSOE preocupado por los problemas de la gente y no "ensimismado" en debates internos.



Mas aún en un momento en el que el PSOE "está llamado a liderar muchos gobiernos autonómicos y municipales", igual que el Gobierno central tras las próximas generales.



Para ello, es consciente de que serán necesarios acuerdos en un nuevo panorama político condicionado por la irrupción de nuevas fuerzas políticas que hasta ahora se han identificado por lo que no son, pero que ahora, tras las elecciones andaluzas, deben definirse por lo que proponen.



En ese contexto, Pedro Sánchez ha opinado que Podemos no es un partido socialdemócrata, sino que se equivoca, como Syriza, en la "vieja dialéctica entre más Europa o más nacionalismo".



A Ciudadanos lo ve como una "nueva derecha", una "derecha civilizada, pero derecha al fin y al cabo". Ha sido preguntado Sánchez por las lecciones que se pueden extraer del siniestro del avión de Germanwings en los Alpes la pasada semana y ha apostado por "redoblar" las medidas de seguridad, en especial en el control médico de los pilotos y copilotos.



No acabará con diputaciones provinciales

Sánchez ha afirmado que no tiene intención de acabar con las diputaciones provinciales, instituciones "muy necesarias" en zonas de escasa densidad poblacional, pero ha subrayado que pretende quitarles competencias y dotarlas de mayor transparencia.



Sánchez ha expresado su voluntad de acometer una revisión del conjunto de las administraciones públicas y de reducir el gasto "suntuario".



En el caso de las diputaciones, ha descartado su supresión -medida que promovió su antecesor en el cargo, Alfredo Pérez Rubalcaba-, si bien ha recalcado que deben ser instituciones "mucho más democráticas, más transparentes, ajenas al nepotismo".



Y se ha mostrado partidario de que los ayuntamientos, que son las instituciones elegidas directamente por los ciudadanos, recuperen las competencias que han cedido a las instituciones provinciales como consecuencia de la reforma local impulsada por el PP.



El secretario general del PSOE ha explicado también que en las próximas semanas su partido presentará una iniciativa electoral que no sólo contendrá su apuesta por las listas abiertas, sino también iniciativas para acercar la democracia a los ciudadanos, como las iniciativas municipales populares.



Ha reiterado de nuevo su rechazo a la propuesta del PP de que gobierne la lista más votada, pues la democracia también consiste en lograr acuerdos con otras fuerzas políticas.