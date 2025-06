Salvador Illa, recibido entre gritos de "independencia" en el Palau de la Música

El president de la Generalitat, Salvador Illa, era recibido entre gritos de "independencia" en el Palau de la Música. Ha sido durante una entrega de premios esta pasada noche y se produce justo después de que la ponencia del Constitucional haya avalado la ley de amnistía.

El jefe del ejecutivo catalán participaba este lunes el acto de entrega del Premi d'Honor de les Lletres Catalanes, otorgado este año al filósofo Pere Lluís Font.

La primera ponencia de sentencia del TC avala la ley de amnistía

La primera ponencia de sentencia del Tribunal Constitucional (TC) avala los aspectos principales de la ley de amnistía, aunque no se pronuncia sobre el delito de malversación que afecta a Carles Puigdemont. De esta manera, la ponencia elaborada por la vicepresidenta del TC, Inmaculada Montalbán, respalda la constitucionalidad de gran parte de la ley de amnistía, aunque estima parcialmente tres de los motivos de inconstitucionalidad esgrimidos por el PP, en su recurso presentado el pasado 9 de septiembre, ascerca de aspectos menores de norma.

Este recurso solo resolverá si la norma es o no constitucional pero no entrará en el ámbito de su aplicación, es decir, no abordará los casos concretos de Puigdemont, Junqueras y el resto de líderes independentistas a quienes no se les ha aplicado la amnistía por el delito de malversación. En los próximos días, la ponencia que avala el grueso de la ley de amnistía será estudiada por los diez magistrados del tribunal de garantías constitucionales de cara al pleno del 10 de junio, ya que el día 24 darán comienzo las deliberaciones e intervenciones para cerrar la cuestión, que pueden prolongarse varios días, previsiblemente hasta el 26 de junio.

Ley de amnistía

La ley de amnistía cumple un año con muchos de sus objetivos políticos todavía en la casilla de salida, debido a que los principales líderes independentistas, como el expresident Carles Puigdemont, se han quedado, por el momento, fuera de la misma, a la espera de lo que resuelva en breve el Tribunal Constitucional.

