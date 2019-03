Rajoy preside la reunión del Consejo de Ministros extraordinario que decidirá cómo actuar ante Puigdemont

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, calificó este martes el discurso de Carles Puigdemont en en el Pleno del Parlament como el de "una persona que no sabe donde está, a donde va ni con quien quiere ir" y ha afirmado que "no puede pretender, sin volver a la legalidad y la Democracia, imponer una mediación". "El diálogo entre demócratas se hace dentro de la ley, respetando las reglas del juego y no inventándolas a su voluntad", ha añadido.

Rajoy preside desde las 9 de la mañana un Consejo de Ministro extraordinario. En esa reunión se abordan los próximos pasos a dar ante el desafío catalán. "Mariano Rajoy está manteniendo contactos con los principales partidos políticos porque quiere el máximo consenso", explicó Santamaría la noche del martes.

Puigdemont afirmó que asume el "mandato del pueblo" para que "Cataluña se convierta en un estado independiente en forma de república", pero seguidamente propuso "suspender los efectos de la declaración de independencia" para abrir la puerta al diálogo.

Un planteamiento que el Ejecutivo considera "inaceptable" y ante el que ha de decidir hoy las medidas que adopta después de que ayer Rajoy las analizará con el líder del PSOE, Pedro Sánchez, en una reunión en el Palacio de la Moncloa.

También estuvo en contacto con el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, quien le pidió de nuevo la aplicación del artículo 155 de la Constitución.

El Gobierno deberá decidir si recurre a ese artículo, si al menos inicia el procedimiento del mismo enviando un requerimiento a Puigdemont para que aclare sus palabras de ayer, o si opta por utilizar otros mecanismos que le ofrecen la Constitución y las leyes.