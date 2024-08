Rull pedirá a la Diputación Permanente que el debate de investidura de Salvador Illa sea este jueves a las 10:00h

Ya hay propuesta de fecha para el debate de investidura de Salvador Illa, será este jueves a partir de las 10:00 horas. El presidente del Parlamento de Cataluña, Josep Rull ha propuesto al líder del PSC como candidato a la Presidencia de la Generalitat. Este miércoles pedirá a la Diputación Permanente que esa sea la fecha y hora indicada para el comienzo de la sesión.

En una comparecencia tras la ronda de consultas con los diferentes líderes políticos, Josep Rull ha dicho que ha constatado que Illa cuenta con los 68 apoyos necesarios para resultar elegido.

Al tratarse de un periodo vacacional, será la Diputación Permanente de la cámara catalana la que convocará de manera formal el debate de investidura. PSC-Units, ERC y Comuns ya han registrado una solicitud para celebrar una reunión "urgente e inmediata" de este órgano parlamentario, que se reunirá este miércoles a las 10:00 horas.

Con esta petición no solo se activa la cuenta atrás para que Salvador Illa vea certificado su nombramiento como presidente de la Generalitat, tras alcanzar un acuerdo con ERC que ha sido ratificado por las bases republicanas, sino que también pone en marcha el supuesto regreso de Carles Puigdemont a Cataluña que ha asegurado "que nada ni nadie" impedirá que esté presente en el pleno de investidura pese a que esto le suponga la detención ya que el Tribunal Supremo no aplica sobre él la amnistía por estar acusado de malversación, delito no amnistiable.

Aragonés se despide como president

"Siempre he concebido la independencia como una caja de herramientas para ponerla al servicio de la mejora de la vida de la gente. Acabo la presidencia de la Generalitat con esta caja con más herramientas, aunque no con todas las de la independencia"

Aragonès ha asegurado que acometerá "un buen traspaso de poder" hacia Salvador Illa, si este es investido finalmente president, y que hasta que esto no se produzca él seguirá "gobernando hasta el último día". No se ha pronunciado sobre su futuro a largo plazo, tras señalar el pasado 12 de mayo que abandonará ahora la primera línea política: "Déjenme descansar un poco" ha bromeado.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com