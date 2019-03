Rubalcaba: "El verdadero milagro es llegar a fin de mes"

El líder del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha asegurado este sábado que no va a permitir que el PP "dé gato por liebre" a los españoles hablando de la recuperación económica, ni que el ministro (Cristobal) Montoro "hable del milagro español", porque "el verdadero milagro español es llegar a fin de mes".



En una intervención ante el Comité Regional del Partido Socialista Canario (PSC), Rubalcaba se ha preguntado "cómo se puede hablar de recuperación económica a la vez que se está cobrando a los enfermos de cáncer por la quimioterapia o se están bajando las pensiones".



El líder socialista ha reconocido que el verano ha traído "algunas noticias en positivo" como la bajada de la prima de riesgo, el aumento del turismo o la mejora de las exportaciones, pero ha avisado de que el PP "pretende dar gato por liebre" con estas informaciones.



"Nosotros no vamos a hacer lecturas negativas de datos que no lo son, pero estos son los terceros Presupuestos en la legislatura de Rajoy y, echando la vista atrás, nos damos cuenta de que tenemos menos derechos, más impuestos, más deuda y menos empleo", ha explicado.