Rubalcaba avisa a Rajoy de que el PSOE parará todas sus reformas porque "se pueden parar"

El secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha advertido al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, de que todas sus reformas "se pueden parar" y el PSOE las va a parar, y ha asegurado que la 'marea blanca' es "una fantástica vacuna para evitar la fiebre privatizadora".

En la clausura del ciclo de conferencias 'Reflexiones de futuro', Rubalcaba ha subrayado que el PSOE y el PP no son lo mismo porque "no tienen las mismas recetas". Rubalcaba, que ha asegurado que todas las leyes llevan el nombre de Rajoy porque es "el jefe" de todos los ministros que las elaboran, ha señalado que "cada vez" van a parar al Ejecutivo "con más facilidad", aunque tengan "mayoría absoluta", porque "hay otra manera de hacer las cosas en la forma y en el fondo".

En concreto, se ha referido a la paralización de la privatización de seis hospitales públicos madrileños, lograda con la participación ciudadana en la denominada 'marea blanca' y ha considerado que ha supuesto una "fantástica vacuna para evitar la fiebre privatizadora que anidaba en muchos presidentes autonómicos del PP", entre los que ha citado a la de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal.

Rubalcaba ha insistido en que son falsos los estereotipos que señalan que las políticas del PSOE y el PP son las mismas y que no hay alternativa a la política actual, y ha agregado que las políticas de Sanidad "marcan la diferencia". Al respecto, ha recordado que las comunidades donde gobiernan los socialistas han buscado alternativas para el copago sanitario o para el mantenimiento de la atención de los inmigrantes en esta materia.

Se ha referido a la Ley del Aborto y al 'tren de la libertad' en el que han viajado numerosas mujeres -jóvenes y no tan jóvenes- a Madrid para decir "no" a la reforma porque las primeras "están defendiendo lo que ya tienen" y las segundas lo que quieren "es que sus hijas no tengan que volver a empezar". "Todo ello conforma una lucha por la libertad que es lo que se está discutiendo: La libertad de las mujeres para decidir sobre su maternidad", ha recalcado.

A juicio de Rubalcaba, lo que están intentando es "colocar todo en año y medio", que saben que es lo que les queda "de vida" y quieren cambiar todos los planes de primaria y secundaria en la Educación en una reforma que ha calificado "nefasta". En su opinión, lo quieren hacer "deprisa y corriendo en unos meses" y la quieren aplicar "desde la ideología para satisfacer a la extrema derecha".

Sobre la reforma laboral, ha dicho que es "lo más dañino que ha hecho el Gobierno del PP", ya que además de abaratar los despidos daña la negociación colectiva y ha provocado que más de cuatro millones de trabajadores se hayan quedado sin convenio colectivo. Por ello, ha asegurado que los empresarios "pueden hacer lo que quieran" como bajar los sueldos en un 7 por ciento, similar proporción a la que han subido los de los directivos.