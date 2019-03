Rosa María Mateo, a Ciudadanos: "Son más antipáticos desde que tienen un pacto de gobierno con el PP"

La administradora única de RTVE, Rosa María Mateo, ha calificado de "antipático" al portavoz de C’s, Guillermo Díaz, desde que "tienen un pacto de gobierno con el PP". "Se han vuelto un poquito más antipáticos. Iba a decir mucho, pero ha sido un poquito más. Perdón", ha señalado.

Ante la llamada de atención por sus palabras, Mateo ha explicado que "antipático no es un insulto, es una calificación de un comportamiento"

Además durante su comparecencia en la Comisión Mixta (Congreso-Senado) para el Control de RTVE, ha anunciado que presentará su dimisión cuando haya nuevo Gobierno tras las elecciones del próximo 28 de abril. Ha recordado que ella aceptó este puesto "para dos o tres meses", es decir, "para un periodo muy provisional" y esa sigue siendo su intención.

Así, ha aclarado que presentará su dimisión "inmediata" al nuevo Ejecutivo que surja de los comicios de abril. "Podrá aceptarla o no", ha añadido, antes de recalcar que su intención "no es atarse a la silla en ningún momento" ni seguir en su puesto "a costa de lo que sea". "Es un trabajo al que me he enfrentado con toda mi buena intención, con todos mis conocimientos y con todos mis deseos de hacerlo lo mejor posible", ha indicado.