Rivera pide a PP y PSOE entonar el "mea culpa" para llegar a acuerdos

El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, ha afirmado que su partido trabaja para que España tenga Gobierno "pero no cualquiera" porque hace falta regeneración y cambio, por lo que ha dicho que si PP y PSOE están dispuestos a entonar "el mea culpa" y a reformar podrían llegar a acuerdos.

Rivera ha hecho estas declaraciones durante la reunión que ha mantenido en Madrid con sus portavoces en los parlamentos autonómicos y los responsables en las tres comisiones de investigación sobre corrupción abiertas en las comunidades de Madrid, Andalucía y Murcia.

"No vale sólo una investidura, hace falta reforma, cambio y regeneración y si no hay voluntad política para ello no llegaremos a acuerdos, no para que todo siga igual", ha señalado, antes de añadir: "Si quieren que todo siga igual, que no cambie ni se reforma nada, que no cuenten con nosotros porque nos tendrán enfrente".