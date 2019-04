Rivera, sobre el documento de Compromís: "He visto tres páginas para gobernar cuatro años España entre seis partidos"

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha manifestado al Rey Felipe VI en la ronda de consultas que va a seguir defendiendo la política de pactos y la voluntad de Ciudadanos de seguir trabajando pase lo que pase tras las elecciones. Ha dicho que "ahora le toca a los españoles valorar el papel de cada uno de nosotros y estamos abocados lamentablemente, a unas nuevas elecciones".

Sobre el documento que ha lanzado Compromís 'in extremis' para formar un gobierno de última hora de izquierdas, dice que no le ha sorprendido y ha explicado que "he visto tres páginas para gobernar España cuatro años entre seis partidos distitos".

Además, subraya que "para esa suma no es necesario Ciudadanos, así que para bien o para mal, no es decisivo" e insiste en que "PSOE, Podemos y los separatistas pueden gobernar desde el día 21 de diciembre". "Ciudadanos no es necesario ni lo ha sido nunca para formar gobierno", apunta, y señala que "España necesita un gobierno amplio, reformista y con apoyos fuertes".

Rivera, en rueda de prensa, ha recordado que "esta noche se acaba el plazo para proponer un candidato" y cree que hay que poner en valor el acuerdo y el consenso por encima de lo que nos separa, "lo difícil es buscar lo que nos une".