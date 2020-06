Los Reyes inician una visita de Estado a Reino Unido para reforzar la relación bilateral tras el 'Brexit'

Los Reyes Felipe y Letizia inician este miércoles una visita de Estado a Reino Unido con el mensaje central de que España quiere seguir manteniendo las mejores relaciones bilaterales con el Reino Unido una vez que se produzca el 'Brexit'.

The Queen and The Duke of Edinburgh will officially welcome King Felipe and Queen Letizia to the UK on Wednesday #SpainStateVisit https://t.co/jlBzmMGMJo — The Royal Family (@RoyalFamily) 10 de julio de 2017

Han pasado 31 años desde la última visita de Estado --de los Reyes Juan Carlos y Sofía-- a Reino Unido y, si en 1986 el reto era construir una relación sólida en el marco de la UE, ahora se trata de preservar todo lo construido fuera de ese paraguas protector, explican fuentes diplomáticas.

The Queen visited Madrid in 1988 and is pictured here with both the then King Juan Carlos and the then Crown Prince Felipe. pic.twitter.com/Q98zKcV6s2 — The Royal Family (@RoyalFamily) 10 de marzo de 2017

El hecho, señalan las fuentes, es que la relación bilateral entre España y Reino Unido pasa por su mejor momento histórico. La cooperación institucional es muy intensa --especialmente en seguridad y defensa-- pero también la relación económica y la interacción social.

Spanish and Union Flags fly on The Mall ahead of the #SpainStateVisit 🇪🇸🇬🇧 pic.twitter.com/U9MaHEDyAe — The Royal Family (@RoyalFamily) 11 de julio de 2017

El contencioso de Gibraltar sigue ahí como telón de fondo, pero las fuentes destacan que ha conseguido encapsularse para que no obstaculice la relación. Eso sí, no se descarta que Don Felipe haga alusión a él en alguno de sus discursos --así lo admitía el embajador británico en Madrid, Simon Manley-- pero para ambas partes eso entra en la normalidad.

Las visitas de Estado tienen un papel clave de cara a reforzar los lazos diplomáticos #SpainStateVisit. https://t.co/xsPKj8Fomd — The Royal Family (@RoyalFamily) 10 de julio de 2017

Tanto en Madrid como en Londres se concede gran importancia a la visita. En un momento de incertidumbre, puesto que las negociaciones para el Brexit acaban de comenzar y no está claro qué marco jurídico regirá las relaciones a partir del 29 de marzo de 2019, los Reyes tratarán de lanzar un mensaje de tranquilidad y optimismo, de esperanza en que Gobiernos y sociedades pueden seguir avanzando juntos.

Para eso, el viaje se ha organizado en tres ejes: el institucional, el económico y el cultural y académico, con seis discursos del Rey en diferentes foros. Es previsible que Don Felipe deje clara también la solidaridad y la voluntad de cooperación española contra el terrorismo y que tenga palabras de recuerdo para el español Ignacio Echeverría, fallecido en el atentado del 3 de junio, posiblemente durante la recepción a la colectividad española.

Aunque la visita comenzará formalmente este miércoles, los Reyes se desplazarán a Londres ya este martes por la tarde y serán recibidos en el aeropuerto de Stansted por el vizconde Brookeborough, a petición de Isabel II (se trata del mismo Lord in Waiting, oficial de la Casa Real británica, que recibió a Barack Obama en 2011).

La visita de Estado comienza el 12 de julio con un encuentro con el Príncipe de Gales y su esposa, la Duquesa de Cornualles, que los acompañarán al recibimiento oficial de de la Reina Isabel y el Duque de Edimburgo en Horse Guards Parade.

Tras las salvas de ordenanza desde Green Park y la Torre de Londres, honores militares y la revista de tropas por parte de Felipe VI al Primer Batallón de la Guardia Irlandesa, los Reyes se desplazarán en carruaje hasta el Palacio de Buckingham --el Rey junto a Isabel II en el State Drive y la Reina Letizia junto al Duque de Edimburgo en otro vehículo--.