Clavijo y Montero se reúnen el miércoles para acordar el reparto de 4.000 menores migrantes no acompañados

El Gobierno central y el canario han llegado a un acuerdo para el reparto puntual a otras comunidades autónomas de los inmigrantes menores no acompañados llegados a las islas.

El Partido Popular exige transparencia para saber exactamente como se llevará a cabo ese reparto.

Todavía no se conoce la letra pequeña del acuerdo pero el Gobierno asegura que los menores van a ser repartidos por todo el territorio español, aunque también reconoce que se tendrá en cuenta qué comunidades ya han recibido a más niños y niñas.

Según el Ministerio del Interior hay 16.136 menores no acompañados en nuestro país; 5.740 de ellos están en las Islas Canarias, 2.204 en Cataluña y 850 en el País Vasco. Extremadura y la Comunidad de Madrid no han aportado sus datos, y Cantabria y La Rioja son las regiones que menos menores han recibido, con 22 y 12 respectivamente. El PP rechaza que Cataluña y País Vasco se queden fuera del reparto, algo que el Gobierno de Canarias ha desmentido.

"Se usa a los menores no acompañados que han llegado a Canarias o a Ceuta como moneda de cambio para permanecer en el poder, para garantizarse el apoyo de los partidos independentistas. Es decir, que Cataluña y el País Vasco no formen parte de cómo resolver un problema de esta magnitud", ha dicho Cuca Gamarra, secretaria general del Partido Popular.

"Quiero desmentir una cosa, que no están fuera del reparto ni Cataluña ni el País Vasco. Otra cosa es que el esfuerzo previo va a ser tenido en cuenta", explicaba Fernando Clavijo este viernes en una rueda de prensa. Y añadía: que tener unos 20 menores por centro de acogida es dignidad, pero que esto en Canarias es imposible porque "te los descargan en La Restinga y tienes que atenderlos. No estamos respetando sus derechos porque físicamente no podemos".

En cualquier caso está claro que el reparto de los menores por la península es urgente, los cayucos siguen llegando y en Canarias están desbordados.

Situación dramática

El Presidente autonómico, Fernando Clavijo, ha dicho que la situación es dramática, y este sábado ha anunciado que el miércoles que viene, día 12 de febrero, se reunirá con la ministra de Hacienda para hablar del presupuesto del reparto de esos 4.000 menores migrantes no acompañados.

Actualmente hay bajo tutela del Gobierno canario cerca de 6.000 niños y niñas repartidos en más de 80 centros de acogida totalmente desbordados. Fernando Clavijo ha querido también poner en valor la "valentía" de su Vicepresidente autonómico Manuel Domínguez, del Partido Popular, por apoyar este acuerdo: "Yo creo que la valentía del Vicepresidente del Gobierno y Presidente del Partido Popular, de también plantar cara y primero decir que en Canarias hay un problema y la obligación es resolver el problema de los canarios, yo creo que habla muy bien del Vicepresidente y del compromiso del Partido Popular de Canarias".

Tras la reunión con la ministra de Hacienda el próximo miércoles, el texto estará terminado y tocará acudir al Congreso de los Diputados para buscar los votos necesarios para sacarlo adelante.

