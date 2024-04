La reunión sobre Gibraltar entre la Unión Europea y Reino Unido termina sin acuerdo, pero con "avances significativos"

Termina sin acuerdo la primera reunión política que se lleva a cabo para intentar desencallar las negociaciones sobre Gibraltar entre la Unión Europea y Reino Unido, aunque con "avances significativos". A la cita también han acudido el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, y el ministro principal del Peñón, Fabián Picardo.

En el comunicado emitido, se detalla que dichas negociaciones van a continuar produciéndose: "las negociaciones seguirán durante las próximas semanas para concluir el acuerdo". También resalta que se han producido "avances significativos" y "se han acordado líneas políticas generales, incluyendo sobre el aeropuerto, bienes y movilidad". A pesar de ello, no han entrado en más detalles.

Esta cita en Bruselas ha estado encabezada por el vicepresidente de la Comisión que se encarga de dicha cuestión, Maros Sefcovic, y el ministro de Exteriores británico, David Cameron. Es el primer encuentro que se celebra a tan alto nivel desde que comenzaron las negociaciones hace casi dos años y medio a pesar de que desde entonces se han celebrado 18 rondas de contactos a nivel técnico entre Londres y Bruselas.

Los participantes coinciden tras la cita en que "ha sido un día productivo", a la vez que sostienen que el encuentro ha permitido reafirmar "el compromiso compartido para culminar un Acuerdo UE-Reino Unido que asegure un futuro de prosperidad" para el Peñón y el Campo de Gibraltar, todo ello en línea con lo que vienen defendiendo España y Reino Unido.

Se trata de un acuerdo que, tal y como señalaban en la declaración emitida, "traerá confianza, seguridad jurídica y estabilidad a las vidas y la calidad de vida de las personas de toda la región, sin perjuicio de las posiciones jurídicas de cada una de las partes", dejando claro con ello de esta manera que no afecta en nada a las reivindicaciones acerca de la soberanía de Gibraltar por parte de España y Reino Unido.

La reunión empezó puntual en la sede de la Comisión Europea en Bruselas a eso de las 12:00 horas del mediodía y se ha alargado hasta casi las 16:00 horas. Cada equipo negociador ha podido preparar antes su estrategia en los instantes previos, con los encuentros del vicepresidente Sefcovic con el equipo de Albares y del ministro Cameron con la delegación gibraltareña, respectivamente.

Gibraltar

La situación de Gibraltar quedó fuera del acuerdo sobre la retirada del Reino Unido de la Unión Europea. Actualmente, las tres partes implicadas mantienen las negociaciones, ocho años después del referendo sobre el Brexit. Tanto el uso del aeropuerto como el control de aduanas han centrado las conversaciones de los equipos negociadores desde hace meses por la gran complejidad y las reticencias de las dos partes.

"Se han conseguido avances importantes"

El ministro español de Exteriores ha dicho tras el encuentro que hoy "no es un día más" en la negociación sobre la situación de Gibraltar tras el Brexit. "Hoy no es un día más, no es un día de negociación más. Hoy ha sido un día muy importante, donde se han conseguido avances importantes y en el que todos estamos de acuerdo, una vez más, en las próximas semanas seguir trabajando para concluir" el acuerdo, ha explicado Albares a los medios de comunicación.

"Hemos alcanzado ya acuerdos sobre líneas políticas generales en el aeropuerto, en bienes y en movilidad. Hemos acordado no entrar en detalles ni dar más detalles sobre cuáles son esas líneas políticas acordadas", ha señalado.

