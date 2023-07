Resultado de las Elecciones Generales 2023 en Cantabria: PP y PSOE van empatados en escaños

Ya se va conociendo a quién han decidido votar los ciudadanos de Cantabria para estas Elecciones Generales de 2023. Desde la apertura de los colegios electorales hasta las 18:00 horas, la participación ha sido del 43%. Esto supone 3,78 puntos más que en las pasadas Elecciones del 2019.

El ecuador ya se ha superado y el escrutinio es de cerca de un 85% de los votos para el Congreso. El Partido Popular y el Partido Socialista han conseguido, por el momento, 2 escaños. VOX se ha hecho con uno. Con respecto a las pasadas elecciones, los cambios han sido mínimos: el PSOE ha ganado 1 escaño y el PRC ha desaparecido del reparto.

Para el Senado, el escrutinio es de un 9% y el PP ya cuenta con 3 senadores, mientras que el PSOE se ha hecho con 1. Este resultado es, por el momento, un reflejo del que se obtuvo en las pasadas elecciones.

Resultado Elecciones Autonómicas

El pasado 28 de mayo se celebraron las elecciones autonómicas y en Cantabria ganó el Partido Popular con el 35,8% de los votos. El PRC de Miguel Ángel Revilla se quedó con un 20,86% de los votos, seguido del PSOE (20,59%) y VOX (11,07%). Podemos y Ciudadanos descendieron hasta la quinta y sexta posición, con 4,08% y 2,31%, respectivamente.

Al comparar estos resultados con las elecciones autonómicas de 2019, se puede observar cómo el PP y el PRC han hecho un intercambio en sus puestos. El Partido Popular ha ganado 6 escaños, mientras que el partido de Revilla ha perdido 7.

Con estos resultados, la presidencia del PP solo se hubiera conseguido con un pacto con VOX. Sin embargo, el PRC decidió no posicionarse en contra de la candidatura de la popular María José Sáenz de Buruaga para que Cantabria "no se contamine con VOX". Asimismo, Revilla también afirmó no ser "un carroñero", por lo que no iba a "obstaculizar al que ha tenido un resultado tan espectacular".

Resultado Elecciones Generales 2019

En las pasadas elecciones del 10 de noviembre de 2019, el Partido Popular se hizo con dos escaños en la comunidad cántabra. A este le seguían PSOE, PRC y VOX con un solo escaño cada uno. Resultados que dejan ver grandes cambios con respecto a los de las Elecciones Generales del 28 de abril. En estas, el PSOE consiguió dos escaños y Partido Popular, Ciudadanos y PRC un escaño.

Además del cambio de preferencia mayoritario de los ciudadanos cántabros entre PSOE y PP, también se ve clara la desaparición de Ciudadanos y el ascenso de VOX en este reparto.

23J Elecciones 23J Congreso

Senado ESCRUTINIO: 87,02% Actualizado a las: 22:10 Congreso

Cantabria DATOS PACTOS Partido Escaños % Votos PP 2 41,89 126.202 PSOE 2 33,53 101.009 VOX 1 14,05 42.329 SUMAR 0 8,46 25.499 PACMA 0 0,58 1.753 FO 0 0,22 675 PCTE 0 0,16 502 RECORTES CERO 0 0,15 459 Resumen del escrutinio: Participación 75,24% Votos contabilizados: 305.595 87,02% Abstenciones: 100.521 24,75% Votos en blanco: 2.815 0,93% Votos nulos: 4.352 1,42%

Resultado encuesta CIS

El último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) recogido en la comunidad de Cantabria el 8 de junio refleja el descontento que estos ciudadanos tienen con la política. La mayoría de los encuestados, el 32,5%, ha calificado como "muy mala" la gestión del Gobierno durante los últimos cuatro años. Cuando les han preguntado sobre su opinión por la actuación política del PP como oposición, el 44,5%, también la mayoría, la ha calificado como "mala".

A pesar de esto, el 79,6% de los encuestados ha indicado que "con total seguridad, iría a votar".

En cuanto a su opinión sobre qué partido creen que va a ganar las elecciones del 23J, el 73,9% ha indicado que el Partido Popular. Además de creer que el partido de Feijóo será el vencedor, el 31,9% quiere que lo sea; seguido del 28,6% que mantiene su apoyo al Partido Socialista.

Cuando se les ha preguntado por su intención de votar por correo o en persona, el 87% tiene claro que lo hará en persona.

La pregunta sobre la opinión de los encuestados sobre los principales candidatos políticos también ha sido una de las más destacadas. Más de la mitad, el 50,8%, valora como "muy mal" a Santiago Abascal, seguido de Ione Belarra, con un 47,5% que también la valora de la misma manera. Por el contrario, Pedro Sánchez recibe un "muy bien" del 6,8% de la población, el puesto más alto de esta categoría.