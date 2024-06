El rector de la Complutense, en el punto de mira por sus vinculaciones con Begoña Gómez

Joaquín Goyach, rector de la Complutense está en el punto de mira por sus vinculaciones con Begoña Gómez. Este viernes, el Consejo Social de la universidad, encargado de supervisar las actividades de carácter económico de la institución educativa, se ha reunido para pedirle explicaciones por su relación con la mujer del Presidente del Gobierno.

Según aseguran fuentes próximas al órgano de control, se le ha pedido que detalle todas las relaciones profesionales con la esposa de Sánchez y, sobre todo, si permitió que se adueñara del software desarrollado por Indra, Telefónica y Google para la universidad.

Goyach, a la salida de la reunión con el Consejo Social, ha asegurado que el pasado jueves se dirigió al Ministerio de Industria, a la Oficina de Patentes y Marcas para que aporten "cuantas inscripciones y registros haya a nombre de la señora Gómez" para dilucidar "si la titularidad del software de la Universidad Complutense se ha usado de forma indebida o no".

El software

El software del que se habla tuvo un coste de al menos 150.000 euros para Indra, Telefónica y Google. Otras fuentes aseguran que, como el proyecto tuvo hasta tres fases, el importe medido en horas trabajadas por sus consultores fue mayor. La Universidad Complutense, por el momento, se ha limitado a decir que va a investigar si, efectivamente, la esposa de Pedro Sánchez se hubiera adueñado de la propiedad de este software o no.

Pero, debido a las dudas en el Consejo Social sobre si, tras registrar la marca y posteriormente una sociedad limitada, Begoña Gómez se quedó con la propiedad de la plataforma, varios de sus miembros han exigido al rector que dé las explicaciones oportunas.

No es la primera vez que el Consejo Social reclama datos sobre la relación con Begoña Gómez. A principios de 2023, después de la polémica por reconocer a Isabel Díaz Ayuso como Alumna Ilustre, algún consejero preguntó por la designación de Begoña Gómez como codirectora de una cátedra si no tenía la titulación necesaria para asumir esa función. Pero en aquella sesión, Jesús Nuño de la Rosa aseguró que esa decisión la había adoptado el rector, que no asistió a la reunión.

