La recepción de los Reyes en el Palacio Real por el Día de la Fiesta Nacional reunirá a 2.500 invitados

Los Reyes vuelven a abrir las puertas del Palacio Real de Madrid tras dos años de pandemia y estrictas medidas sanitarias del pasado año que imposibilitaban celebrar el Día de la Fiesta Nacional en todo su esplendor. A partir de las 13:15 horas, como se anuncia en la invitación oficial, Felipe VI y la Reina Letizia comenzarán a saludar a todos los invitados. Han sido cursadas unas 2.500 invitaciones.

Esta cifra récord reúne a las más altas instituciones del país además de una representación sin precedentes de los diferentes sectores de la sociedad española, poniendo especial atención, según ha confirmado Zarzuela, en los colectivos con los que mantuvieron contacto e hicieron un seguimiento de la situación durante la pandemia, sobre todo, sanitarios y atención social. Y también se ha invitado a las entidades y representantes de lugares en los que los Reyes han celebrado actos oficiales en el último año.

El primero en pasar a saludar a los Reyes será Pedro Sánchez, acompañado por su mujer, Begoña Gómez y por las tres vicepresidentas y los ministros de su Gobierno, aún sin confirmar si asistirán al completo.

Han sido invitados todos los poderes del Estado, la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, el presidente del Senado, Ander Gil y el presidente del Tribunal Constitucional, Juan José González Rivas. También está invitado el –recién dimitido- presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, pero tras anunciar su dimisión el pasado lunes, ha declinado la invitación y no estará en los actos de la jornada. Nadie ocupará ese puesto institucional. La renuncia de Lesmes no ha sido publicada todavía en el Boletín Oficial del Estado (BOE) por lo que no se ha nombrado un nuevo presidente. Desde el Poder Judicial aseguran que estarán representados por los vocales del CGPJ, la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo y los presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia.

La invitación del Rey le ha llegado también a todos los presidentes de la comunidades autónomas y de sus parlamentos, aunque se volverán a repetir, un año más, las ausencias del presidente de la Generalitat, Pere Aragonés, y del lehendakari vasco, Íñigo Urkullu.

Alberto Núñez Feijóo estará presente en la que será su primera vez en el 12 de octubre como líder de la oposición, en ediciones anteriores acudía como presidente de la Xunta de Galicia. Todos los líderes y portavoces de los diferentes grupos parlamentarios también han sido invitados a la recepción.

Un centenar de embajadores, el Jemad, los jefes de Estado Mayor del Ejército de Tierra, del Aire y de la Armada, órganos constitucionales como el Tribunal de Cuentas, el Defensor del Pueblo, el Fiscal General del Estado, expresidentes del Congreso y el Senado o ex ministros de gobiernos de la democracia también han recibido la invitación de la Casa Real.

Además se ha incluido entre los invitados a aquellos contactos que los Reyes mantuvieron durante la pandemia por videoconferencia y que no pudieron tener un contacto directo en el

Día de la Fiesta Nacional de 2021 por las restricciones sanitarias y el limitado número de invitados, no llegaron a 200 personas. Estarán presentes representantes del sector sanitario como el Consejo General de Enfermería o de hospitales de distintas provincias españolas.

Mercamadrid, el Consejo General de Hermandades y Cofradías de Sevilla o la Real Unión de Criadores de Toros de Lidia, con su presidente, el ganadero de toros bravos, Antonio Bañuelos, también han sido invitados.

Las distintas confesiones religiosas en España, las fundaciones vinculadas a la Casa Real como la Fundación Princesa de Asturias o la Fundación Princesa de Girona, algunos de los premios Nacionales de Cultura y Medallas de Oro a las Bellas Artes de las últimas ediciones o diversos representantes de los medios de comunicación estarán presentes en esta recepción que será la de mayor afluencia del reinado de Felipe VI.