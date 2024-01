El Gobierno tacha de "atentado contra la Constitución" las enmiendas a la amnistía presentadas por PP y VOX

Tanto Partido Popular como Vox han presentado enmiendas a la totalidad a la ley de Amnistía en el Congreso de los Diputados. Son los dos únicos partidos que las han presentado pero en el texto hay matices que diferencian las dos propuestas. El PP habla de reformar el Código Penal para introducir delitos de "deslealtad constitucional" y propone la "disolución" de las personas jurídicas que promuevan referéndums ilegales o declaren la independencia. En cambio, Vox en su texto se refiere expresamente de "ilegalizar" a aquellos partidos que amenacen la unidad de España como refleja la Constitución.

Estas enmiendas han provocado una cascada de reacciones desde los partidos que podrían estar afectados como de ministros del Gobierno de España. Los primeros en intentar aclarar su texto, que ha provocado alguna polémica, ha sido el Partido Popular. Miguel Tellado, portavoz parlamentario, asegura que "no hemos inventado nada" porque los partidos tienen responsabilidad penal desde 2012. Y aclara que "los partidos políticos pueden ser condenados a su disolución con el ordenamiento jurídico actual si comenten actos delictivos". Y añade que ellos hablan de tipificar delitos dentro del Código Penal.

Reacciones en el Gobierno

Este punto de vista no lo comparten los partidos del Gobierno. La portavoz de Sumar, Marta Lois, señala la propuesta del Partido Popular como "un atentado contra la Constitución" y que "son más propios de regímenes autoritarios que de una democracia". Los ministros socialistas han salido también para acusar al partido de Núñez Feijóo de estar fuera de la Constitución por no llegar a un acuerdo para renovar el Consejo General del Poder Judicial, "la única deslealtad constitucional es la del PP oponiéndose de forma improcedente a la renovación del CGPJ", decía esta mañana el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant también da la vuelta a la cuestión y carga contra el PP, "que no se arriesgue a tontear con el concepto de deslealtad institucional y constitucional a ver si va a ser el primer condenado".

Desde los partidos independentistas también se han pronunciado contra el Partido Popular y la enmienda a la totalidad presentada, en Esquerra Republicana de Cataluña dicen que es "un ejemplo de totalitarismo cuando no pueden ganar a través de la democracia y de las urnas", según la portavoz Marta Vilalta.

La próxima semana se debatirán en el Congreso ambas enmiendas a la totalidad, la del PP y la de Vox, que sí habla expresamente de "ilegalizar" a los partidos que lleven a cabo un referendum ilegal o la independencia. Pero las dos enmiendas serán rechazadas por el PSOE y la mayoría parlamentaria que conformó Pedro Sánchez para su investidura, entre los que están los partidos independentistas.