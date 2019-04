Cayetana Álvarez, tras su polémico tuit: "Twitter es un vertedero, la tumba de la inteligencia"

Esta mañana en exclusiva en Espejo Público, la exdiputada del PP Cayetana Álvarez de Toledo, hablaba de su polémico tweet sobre la cabalgata de reyes de Madrid, que generó más de once mil retweets y 7.000 likes.

Mi hija de 6 años: "Mamá, el traje de Gaspar no es de verdad." No te lo perdonaré jamás, Manuela Carmena. Jamás. #cabalgatatve

— Cayetana Alvarez Tol (@cayetanaAT) enero 5, 2016





Se ha mostrado muy sorprendida por el revuelo y las opiniones generadas.

Dice que twitter es un "vertedero, la tumba de la inteligencia" y a una parte de los que la criticaron los califica como "chavistas ibéricos, tontos con los que no hay nada que hacer".

Considera que la reacción de su hija "era la reacción de cualquier persona sensata". Y que el famoso "no te lo perdonaré Carmena" es un elemento retórico de exageración evidente.

Presisamente a Carmena, le diría que "la modernidad no tiene que ver con la tradición". "Que respete la tradición porque es una herencia común de todos que vamos contruyendo y esta gente que no entiende la tradición, quiere imponer su propio dogma". "Las tradiciones no trascienden, son de todos. De derechas, de izquieras, de socialistas, de populares y de gente que no es de ningún partido político".

Confiesa que a primera hora de la mañana de reyes había recibido llamadas de medios importantes para preguntarle cuando perdonaría a Carmena. Medios, insiste, que nunca antes se habían puesto en contacto con ella para preguntarle por temas más "serios". Le parece algo "insólito".

Aunque no se arrepiente en absoluto de su comentario, y seguirá usando twitter porque "no dejará que los tontos corrompan nuestro juicio y nuestra conciencia".Y recalca que "hay que ser libre y escribir lo que uno cree y siente".