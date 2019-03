Rajoy presume de su gestión económica y evita hablar de corrupción pese a los ataques del PSOE

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha presumido este martes en el Pleno del Senado de su gestión económica para sacar a España de la crisis y evitar el rescate, rehusando hablar de los casos de corrupción que han afectado al Partido Popular pese a los ataques del PSOE sobre este asunto.

En un duro rifirrafe parlamentario, a menos de un mes de las elecciones autonómicas y municipales, Rajoy ha afirmado que el Partido Socialista dejó el país "lisa y llanamente" en la "ruina" porque sus "recetas económicas", ha proseguido, solo sirvieron para "destruir" crecimiento económico y empleo.

"Deberían ustedes estar y lo van a estar muchos años más en la oposición para no hundir una vez más a este país y llevarnos a la cifra de paro a la que nos llevaron", ha afirmado Rajoy en la sesión de control del Senado, en respuesta a las críticas de la portavoz del Grupo Socialista en la Cámara Alta, María Chivite.

Chivite: el PP, "el partido de la corrupción"

La senadora socialista ha echado en cara a Rajoy que anunciara en su día que podría al Gobierno de "los mejores" cuando, a su juicio, es de "escasa altura política". Además, ha recriminado al PP sus casos de corrupción y ha afirmado que el Ejecutivo del PP es "motivo de vergüenza" para la sociedad española.

Así, ha enumerado los casos que "acosan" al PP, como la trama Gürtel, el caso Bárcenas, los "sobresueldos, la trama de financiación, la Púnica, Fabra, el caso Palma-Arena".

"Son ustedes una fuente inagotable de sumarios judiciales y a los españoles se nos amarga el desayuno un día sí y otro también conociendo nuevos casos de corrupción -ha proclamado--. El partido que decía ser incompatible con la corrupción, ha resultado ser el partido de la corrupción".

También ha sacado a relucir que se haya conocido que el embajador en Londres Federico Trillo y Vicente Martínez Pujalte se dediquen a "hacer negocietes desde su escaño en el Congreso". "Y a todo esto, usted responsabilidad cero", ha espetado a Rajoy, para añadir que en Europa la pregunta es cómo "sigue siendo" presidente pese a los casos de corrupción que afectan al PP. "Lo único que estoy haciendo es poner voz a una de las principales preocupaciones de la gente: la corrupción", ha exclamado.

El gobierno"peor valorado" de la democracia

La portavoz del PSOE en el Senado ha afirmado que el Gobierno del PP es el "peor valorado de la democracia", con un "descrédito" que no tiene precedentes en la historia según la encuesta de CIS, ya que "ningún ministro pasa de tener una valoración superior al tres".

En este punto, ha denunciado las "groserías y mentiras" del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, sobre la amnistía fiscal, que Luis de Guindos (Economía) esté más "preocupado" por el Eurogrupo que por la crisis o que Fátima Báñez (Empleo) se "encomiende a la Virgen del Rocío para generar empleo". También ha recordado el "fiasco" que resultaron ser, en su opinión, los exministros Alberto Ruiz Gallardón o Ana Mato.

Es más, la portavoz de los socialistas en la Cámara Alta ha acusado a Rajoy de "dirigir un lobby" ante los "intereses" del ministro de Defensa, Pedro Morenés, con la industria armamentística o los "tejemanejes" del titular de Industria, José Manuel Soria, con algunas empresas energéticas.

Por todo ello, ha señalado que Rajoy no es el presidente del Gobierno de "los mejores" sino que está haciendo un "terrible daño a España" y "viola cada vez con menos pudor las reglas más básicas" de la democracia, con un Ejecutivo que "hace aguas".

Rajoy se centra en el ecnonomía

En su réplica, el jefe del Ejecutivo ha afirmado rotundo: "Mi Gobierno es mucho mejor que el que sustituyó en 2011". Eso sí, ha dicho que eso "con ser cierto", tampoco es "un mérito" del que puedan "presumir demasiado", provocando las risas entre la bancada 'popular'.

Después se ha centrado en la economía, rehusando hablar de corrupción o entrar a responder a los ataques del PSOE sobre casos como Gürtel o Bárcenas. "Cuando llegamos al Gobierno en 2011 España estaba al borde del rescate y ya nadie habla de rescate", ha asegurado, para repasar sus logros pasa sacar al país de la crisis.

En este sentido, ha recordado que hoy ya nadie habla de la prima de riesgo y la financiación es "más fácil y barata", al tiempo que la confianza en los hogares "supera sus máximos históricos". "Veamos los resultados: superávit exterior, récord histórico de exportaciones, venta de automóviles hacia arroba, recuperación en la venta de viviendas, se recupera la construcción y récord histórico de llegada de turistas y gasto de turistas", ha subrayado.

Según ha insistido, cuando el PP llegó al Gobierno había un crecimiento económico negativo debido a la "brillante" gestión económica del PSOE y ahora España crece, se crea empleo y aumentan los afiliados a la Seguridad Social.

"Yo comprendo que a ustedes el paro y el crecimiento, como no saben resolver estos problemas, no les interesa, pero sería bueno que me dejaran hablar", ha dicho a los senadores del PSOE ante el alboroto creado en la Cámara por sus palabras.