Rajoy pide "imaginación" a CiU para resolver el problema con Cataluña

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha reprochado a la Generalitat y a CiU que le pidan saltarse la voluntad de las Cortes y las sentencias del Tribunal Constitucional y, ante la situación que han creado en Cataluña, les ha pedido una respuesta y les ha aconsejado para ello "imaginación". "Claro que queremos dialogar, pero no olvide que ni el Tribunal Constitucional ni las Cortes admiten el referéndum porque es ilegal, y, por tanto, les corresponde a ustedes decir ahora qué quieren que hagamos", ha señalado Rajoy ante el pleno del Senado en respuesta a una pregunta del portavoz de CiU, Josep Lluis Cleríes.

Cleríes ha reprochado a Rajoy que su supuesto amor a Cataluña se traduzca en decisiones de "recentralización" y, en la víspera de Sant Jordi, se ha acercado hasta el escaño del jefe del Gobierno para regalarle el libro "Els altres catalans", del que fuera senador de las Cortes constituyentes Francisco Candel. Esta publicación ha cumplido cincuenta años y versa sobre la integración en Cataluña de ciudadanos procedentes de otros territorios.

El jefe del Gobierno, que le ha dado la mano al recibir el libro, le ha afeado que en su intervención previa que lanzara un mensaje del que se deducía que todo lo que hace el Ejecutivo central está mal y todo lo que lleva a cabo el de la Generalitat es lo correcto. Ante las alusiones a su aprecio por Cataluña, ha precisado que el afecto no le nubla su conciencia ni le impide ver las cosas con realismo y con responsabilidad.

"El afecto me ayuda a cumplir con mis obligaciones como gobernante, a buscar el interés general y a no jugar con los sentimientos de los demás, y si el afecto le parece un motivo de sorna, a mí me parece un motivo de respeto, como el que le tengo a usted y el que espero que usted me tenga a mí", ha señalado dirigiéndose al dirigente de CiU.

Rajoy se ha ratificado en todos los argumentos que expuso el pasado 8 de abril ante el pleno del Congreso, que rechazó la petición del Parlament sobre el traspaso de la competencia para convocar un referéndum, y en el que ha dicho, en alusión al presidente de la Generalitat, Artur Mas, que algunos "que promovieron ese debate no consideraron oportuno y conveniente" estar y "ellos sabrán por qué". Ha recalcado que lo que hizo en ese debate fue defender la legalidad y explicar las consecuencias que tendría una secesión.

En una intervención secundada por un largo aplauso de los senadores del PP, Rajoy ha subrayado que nunca ha habido más autogobierno en Cataluña y ha reprochado a los dirigentes que defienden la independencia no darse cuenta de por dónde va el mundo. El presidente del Gobierno ha asegurado que él respeta todos los sentimientos, pero ha pedido también a los representantes de CiU que respeten los sentimientos diferentes a los suyos.

Rajoy ha vuelto a lamentar que se enterara por los medios de comunicación de que "la CUP, los antiguos comunistas, ERC y CiU" decidieron unilateralmente fijar fecha y pregunta para un referéndum. Tras insistir en que el Tribunal Constitucional y las Cortes consideran ilegal esa consulta, ha explicado que CiU pide al presidente del Gobierno que se salte a esas instituciones, algo que no puede hacer.

Cleríes ha vuelto al aprecio por Cataluña expresado por Rajoy para subrayar que querer es saber ponerse en el lugar del otro, entenderle y aceptarle tal como es, y se ha preguntado si casa con ese supuesto amor decisiones como la Lomce (que, a su juicio, es "un ataque" al catalán) o el límite de déficit fijado. Tras reprochar a Rajoy que concentre la austeridad en las comunidades y que eso ponga en riesgo el bienestar de los ciudadanos, ha insistido en que cada semana hay decisiones del Consejo de Ministros que avanzan en un "proyecto ideológico de recentralización".

De igual forma, ha criticado que el Gobierno anuncie la convocatoria de 950 plazas de funcionarios cuando los de la Generalitat de Cataluña no han podido recuperar la paga que se les suprimió en 2012. "Su prioridad, recentralizar; nuestro compromiso, servir a las personas", ha subrayado Cleríes, quien ha lamentado las "amenazas" del Gobierno y de ministros como el de Asuntos Exteriores, José Manuel García Margallo, para "desanimar a inversores y empresarios".

Todo ello, le ha llevado a asegurar que hay "muchas palabras de amor, pero el Estado mira poco hacia Cataluña". Cleríes ha recalcado que el 80 por ciento de los catalanes quiere votar para decidir su futuro. "Si aman a Cataluña, atrévanse a escuchar lo que pensamos", ha añadido antes de desear en catalán un feliz día de Sant Jordi.