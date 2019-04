Rajoy, sobre las reuniones entre PSOE, C's y Podemos: "No vamos a participar en comedias de enredo"

El presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy, ha explicado durante un acto con el PP de Andalucía que "las cosas han cambiado" en el panorama político español y señala que los españoles pidieron a los políticos que pactaran para formar un gobierno moderado, en alusión a la propuesta que realizó a PSOE y Ciudadanos de llevar a cabo un gobierno "a tres".

Insiste en que un "gobierno moderado" como el que hay en 15 países de la Unión Europea es capaz de dar un mensaje de tranquilidad a los agentes económicos y sociales internos y externos.

Rajoy critica que "sólo había una alternativa que podría oponerse a esa propuesta que hizo el PP: una coalición entre PSOE, Podemos y con los nacionalistas e independentistas", una "coalición mala para España, para Europa, para nuestra economía y para el bienestar de todos nuestros compatriotas", señala.

El presidente del Gobierno en funciones ha advertido de que el pacto que firmaron PSOE y Ciudadanos es "un torpedo en la línea de flotación" de la economía "contra la creación de empleo en España" y por eso el PP "no va a entrar ahí nunca".

"No vamos a apoyar nunca un programa que quiere que España vuelva a la situación de 2011 al borde de la quiebra y del rescate", ha dicho Rajoy. Ha añadido que un programa así "lo podrá apoyar el PSOE" y también Ciudadanos, aunque en este último caso no entiende "por qué", pero el programa del PP, ha señalado, "dice otra cosa" y apuesta en todo momento por el empleo.

Además ha defendido mantener su política económica. "Se cambia lo que funciona, lo que no funciona no se cambia", ha señalado Rajoy, además de criticar que el "programa electoral" que han firmado PSOE y Ciudadanos "tiene un hilo conductor", que es derogar todas las reformas que ha hecho el PP y que han permitido, ha subrayado, pasar de la recesión al crecimiento. Y ha insistido en que el pacto de esos dos partidos es "un pasaporte" que llevaría al país a la situación que tenía en 2011. "Y eso no lo vamos a apoyar", ha recalcado.

Rajoy promete un plan para que la jornada laboral acabe a las 18:00 horas

El presidente del Gobierno en funciones y del PP, Mariano Rajoy, ha anunciado este sábado hasta cinco medidas para la "próxima legislatura" entre las que se encuentra la de promover un acuerdo político para que la jornada laboral en España, "con carácter general", concluya a las 18,00 horas.

Mariano Rajoy ha propuesto otras cuatro medidas, como son la creación de un "banco" de horas para facilitar la conciliación y la puesta en marcha de un "sello" --certificado de calidad-- para las empresas con horario racionales, que además tendrán beneficios fiscales.

De igual modo, Mariano Rajoy propondrá el cambio de huso horario para que España tenga el del meridiano de Greenwich como Portugal y Reino Unido y aumentar en diez días más los permisos de paternidad a padres discapacitados o que tengan hijos con discapacidad.