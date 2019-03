Rajoy: "Me gustaría que Luis de Guindos tuviera responsabilidades importantes en Europa"

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha asegurado este viernes que en la UE hay una "buena opinión" sobre el ministro de Economía, Luis de Guindos, y que le gustaría que asumiera "responsabilidades importantes", pero ha reiterado que todavía es pronto para saber si será el próximo presidente a tiempo completo del Eurogrupo.

"Estoy muy satisfecho de él y me gustaría que tuviera responsabilidades importantes", ha dicho Rajoy en rueda de prensa al término de la reunión del Consejo Europeo. "Pero creo que no es cuestión de entrar ahora en temas que hoy mismo no están planteados. Cuando estén planteados, ya hablaremos del asunto", ha agregado.

"Lo que he detectado es que hay una buena opinión en relación a su persona. Pero permítanme que no adelante muchos más acontecimientos, aunque acabo de hacerlo", ha señalado el presidente del Gobierno, dando a entender que ya ha mantenido contactos con los líderes europeos sobre la candidatura de Guindos para el Eurogrupo.

Para Rajoy, Guindos "ha hecho una brillantísima gestión a lo largo de los dos años y medio que lleva al frente del Gobierno, le ha tocado lidiar con temas muy difíciles como es la reestructuración del sistema financiero español, como son las dificultades que vivimos en los mercados, con la amenaza de un rescate, con la crisis financiera y de deuda muy fuerte, y lo ha hecho muy bien".

El presidente del Gobierno ha elogiado también al ex ministro de Agricultura y líder de la delegación del PP en la Eurocámara, Miguel Arias Cañete, pero tampoco ha desvelado qué cartera quiere que ocupe Jean-Claude Juncker, nuevo presidente de la Comisión Europea, alegando que todavía no le ha votado la Eurocámara ni se ha definido la estructura del próximo Ejecutivo comunitario.

Los líderes europeos celebrarán una nueva cumbre extraordinaria el próximo 16 de julio en la que decidirán el reparto del resto de altos cargos de la UE vacantes, entre los que podría estar la presidencia a tiempo completo del Eurogrupo.